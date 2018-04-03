Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114518
ALTIN
171.092
DOLAR
3.9778
STERLİN
5.5970
EURO
4.8977
'İlk bin gün'ün bilinirliği arttı'
'İlk bin gün'ün bilinirliği arttı'
Bozcaada'nın 'davetsiz misafiri'
Bozcaada'nın 'davetsiz misafiri'
Los Angeles’ta 1 ay
Los Angeles’ta 1 ay
Boksta 7 madalya
Boksta 7 madalya
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü

Hayatını sokak kedilerine adadı

İzmir'de yaşayan 71 yaşındaki hayvansever Yıldız Şişli, 20 yıldan bu yana sokak sokak dolaşarak yardıma muhtaç sokak kedilerine el uzatıyor.

Hayatını sokak kedilerine adadı

İzmir'de yaşayan 71 yaşındaki hayvansever Yıldız Şişli, 20 yıldan bu yana sokak sokak dolaşarak yardıma muhtaç sokak kedilerine el uzatıyor.

03 Nisan 2018 Salı 13:28
0 Okunma
Hayatını sokak kedilerine adadı

Emekli maaşının büyük kısmını hayvanların sağlığına kavuşması için ayıran Yıldız Şişli, sokaklarda bulduğu hasta, yaralı ya da muhtaç durumdaki kedileri veterinere götürerek tedavilerini yaptırıyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki bir çocuk annesi Şişli, uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra 1997 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı.

İlk zamanlar sadece evinde baktığı kedilerle ilgilenen Şişli, zaman içinde sokaklarda kötü şartlarda yaşayan kedilerin durumlarından etkilenerek hayatını onlara adadı.

Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü de olan Şişli, topluma da hayvan sevgisini aşılamak için çalışmalar yapmaya başladı.

Önce evdeki sonra sokaktaki kedilerle ilgileniyor

Güne evinin içindeki ve balkonundaki kedilerle ilgilenerek başlayan Şişli, daha sonra sokaklara çıkarak yaralı ve muhtaç kedileri arıyor.

Tüm gününü sokaklarında geçiren Şişli, bir yandan kedileri beslerken diğer yandan da tedaviye ihtiyacı olan hayvanları Karşıyaka Belediyesi Veteriner Kliniğine götürüyor.Şişli, yaptığı işin topluma örnek olması için yaralı kedileri veterinere toplu taşıma araçlarıyla taşıyor.

Şişli, emekli maaşının büyük bir kısmını sokak kedilerinin bakımı için harcıyor. Kedileri tedavi sürecinde de yalnız bırakmayan Şişli, yaptığı çalışma sayesinde haftada en az 5 kedinin hayata tutunmasını sağlıyor.

20 yılda yaklaşık 5 bin kediyi tedavi ettirdi

Yıldız Şişli, yaptığı açıklamada, babasının küçük yaşlarda kendisine kedi sevgisini aşıladığını, yoğun iş hayatı nedeniyle uzun yıllar bu sevgisine ara verdiğini, Türkiye'ye yerleştikten sonra yeniden onlarla ilgilenmeye başladığını söyledi.

20 yılda yaklaşık 5 bin kediyi tedavi ettirdiğini dile getiren Yıldız, "Bir kedinin ayağı kangren olup tedavi edince ya da bir kediye su verince ben rahat uyuyorum. Mesela yağmur yağınca ben dışarıdaki kedi ve diğer hayvanları düşünüyorum. Çok uykum olsa bile beni uyku tutmuyor. Hava biraz açsın seviniyorum." dedi.

Torunu ve oğlunu görmek için Almanya'ya gittiği zaman baktığı kediler nedeniyle en fazla 10 gün kaldığını anlatan Şişli, o süre boyunca da aklının hep sokaklardaki can dostlarında kaldığını ifade etti.

Hayvanlara şiddet uygulandığı zaman çok üzüldüğünü vurgulayan Şişli, şöyle konuştu:

"Ölünceye kadar onlara bakacağım"

"Onlara insan demiyorum. Allah'ın onların yüreklerine merhamet vermesini diliyorum. Bu kadar zalimlik olmaz, merhamet olmayınca yapacak bir şey yok. Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. İnsanlar onlara canlı gözüyle baksın, onlar bize Allah'ın emaneti. Ben onların duaları sayesinde bu kadar sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Ölünceye kadar onlara bakacağım."

Şişli, kedilerin bakımı konusunda komşularının da kendisine destek verdiğini, kedi sevgisini yakın çevresi başta olmak üzere birçok kişiye aşıladığı için çok mutlu olduğunu aktardı.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, Şişli'nin ilerleyen yaşına rağmen kediler için yaptığı fedakarlıklar nedeniyle tüm hayvanseverlere örnek gösterdiklerini kaydederek "Yıldız Hanım sahipsiz hayvanların gönüllü meleği, bizim kliniğimizin de vazgeçilmezi. İki gün görmesek merak edip arıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yıldız ŞişliSokak Kedileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser hastası iki kadının umre hayali gerçek oldu
Kanser hastası iki kadının umre hayali gerçek oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle iş yeri sahibi oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle iş yeri sahibi oldu
'Bağcılarlı Chopin'in notalarla dansı
'Bağcılarlı Chopin'in notalarla dansı
Dünyanın en büyük baklavası
Dünyanın en büyük baklavası
UNESCO, “TÜRK BAYRAMI” DEDİ
UNESCO, “TÜRK BAYRAMI” DEDİ
Tunca Nehri taştı bahçeleri ve ahırları su bastı
Tunca Nehri taştı bahçeleri ve ahırları su bastı
'Yeditepe Bienali' 31 Mart'ta başlayacak
'Yeditepe Bienali' 31 Mart'ta başlayacak
Okuma aşkı oksijen tüpünü okula taşıttı
Okuma aşkı oksijen tüpünü okula taşıttı
Sosyal medyadan dar gelirli 10 bin öğrenciye kucak açtı
Sosyal medyadan dar gelirli 10 bin öğrenciye kucak açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ