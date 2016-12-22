Van'da eşi tarafından terk edilen

Emine Çelik

, 4'ü

engelli

6 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor.

Hacıbekir Mahallesi'nde kiraladıkları tek katlı ve sobalı bir evde çocuklarıyla yaşayan Çelik, yaklaşık 21 yıl önce akraba evliliği yaptığı eşinin hamileyken kendisini terk ettiğini söyledi.

Eşi gittikten sonra 3'ü zihinsel, biri bedensel engelli 6 çocuğuna tek başına bakmak zorunda kaldığını anlatan Çelik, çocukları engelli olduğu için bir işe girip çalışamadığını dile getirdi.

Hem annelik hem babalık yaptı

Devletin verdiği yardımlarla ayakta kalmaya çalıştığını anlatan Çelik, "Evlendikten 12 yıl sonra eşim beni çocuklarımla bırakıp gitti. Şimdi çok sıkıntı yaşıyorum." dedi.

Çelik, eşi gittikten sonra çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Büyük zorluklar çekerek çocuklarını belli bir yaşa getirdiğini ifade eden Çelik, "Babaları olmadan yaşları 9 ile 20 arasında değişen biri kız 6 çocuğa bakmak çok zor. Kısıtlı imkanlara rağmen yıllarca hem çocuklarımın sağlık sorunlarının çözülmesi hem de iyi bir yaşama sahip olmaları için çalıştım. Neye ihtiyaçları olsa hemen koştum. Evlatlarımın neyi eksikse onu gidermek için çabaladım." diye konuştu.

"Senin çocuklarının gürültüsünü biz mi çekeceğiz' diyerek evden atıyorlar"

Çocukları engelli olduğu için ev bulmakta zorluk çektiğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Çocuklarım engelli olduğu için kimse bana ev kiralamıyor. Ev kiralayacağım zaman 'senin çocukların hasta' diyorlar. Kiralık ev bulsam bile iki ay kalabiliyorum. Ev sahipleri 'senin çocuklarının gürültüsünü biz mi çekeceğiz' diyerek evden atıyor. Ben ve çocuklarım bu konuda perişan oluyoruz ama ne olursa olsun çocuklarım benim canlarım. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Onlar beni hayata bağlayan varlıklarım. Eğer çocuklarımı sevmeseydim babaları gibi bırakıp giderdim. Çocuklarımdan asla kopamam."

AA