"Hayatı bu kana bağlı

EDİRNE - Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Onkoloji Hastanesi'nde testis kanseri tedavisi gören iki çocuk babası 33 yaşındaki Murat Balıkoğlu, kemoterapinin ardından vücut direncini artıracak "IGA eksikliği" olan kana ihtiyaç duyuyor. Balıkoğlu'nun tedavisini yürüten doktorlar, bu kanın, hastanın hayatı açısından önem taşıdığını bildirdi.



Balıkoğlu'nun eşi Işıl Balıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine geçen yıl mayıs ayında testis kanseri teşhisi konduğunu ve ardından eşinin ameliyat edildiğini söyledi.



Eşinin şu an kemoterapi tedavisi gördüğünü belirten Balıkoğlu, şunları anlattı.



"Kemoterapi eşimin kan değerlerini çok düşürdü. Bu nedenle kana kana ihtiyaç duyuldu. Normal kan verildi ancak vücudu alerjik reaksiyon gösterdi. Doktorları ikinci kez normal kan vermeyi denedi ve yine aynı sonuçla karşılaşıldı. Daha sonra yapılan detaylı incelemede, eşimin selektif IGA eksikliği olan kana ihtiyaç duyduğu anlaşıldı. Yani bu IGA eksikliği olan kan, bağışıklık sistemiyle alakalı. Eşime kesinlikle normal kan verilemiyor. Normal kan verildiğinde alerjik reaksiyon gelişiyor, vücudu morarıyor, nefes darlığı oluyor ve nefes alamıyor. Bu kana şu an çok ihtiyacımız var. Eşimin şu anda iç kanaması var, vücudunda morluklar oluşmaya başladı. Türkiye'de IGA eksikliği olan kan 7 bin kişide 1 görülüyormuş. Biz 7 bin kişide o 1 kişiyi arıyoruz. Yardım bekliyoruz. Bu kan bulunamazsa eşim hayatını kaybedecek. En kısa zamanda bu kanı alması gerekiyor."



Yardımsever vatandaşların TÜ Balkan Onkoloji Hastanesi'nden kendilerine ulaşabileceğini aktaran Balıkoğlu, "IGA eksikliği olan 'A' ve '0' kan grubuna sahip kişiler bize yardımcı olabilir. Daha önce Ankara'da özel bir hastaneye yüksek doz kemoterapi tedavisi için gittiğimizde de aynı sonuçla karşılaştık oradaki profesörler de bize IGA eksikliği kana ihtiyaç olduğunu söylemişlerdi. Edirne ve çevresinde bu kanı bulamadık. Ülkemizde bize yardımcı olacak yardımsever insanların olduğunu biliyoruz. Allah rızası için yardım bekliyoruz" diye konuştu.



"Çocuklarının sünnet düğününü görmek istiyor"



Işıl Balıkoğlu, IGA eksikliği olan kan gruplarının kayıt altında olmadığını, bunu sadece bu kanı taşıyan kişilerin bildiğini anlattı.



Eşinin daha önce alkol ve sigara kullanmadığını belirten Balıkoğlu, "Biz Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaşıyoruz. Eşim işinden evine gidip gelin bir kişi. Zararlı bir alışkanlığı hiç olmadı. Sürekli spor yapardı. Bu durum nasıl başımıza geldi anlayamadık. Alp ve Kuzey Emre adında iki çocuğumuz var. Üç hafta sonra sünnet düğünleri olacaktı. Eşim iyileşebilirse çocuklarımızın düğününü görebilecek. Eğer bu kanı alamazsa doktorları hayatını kaybedeceğini söyledi" şeklinde konuştu.



Murat Balıkoğlu ise ihtiyaç duyduğu kanı bir türlü bulamadıklarını söyledi. Yetkililerden yardım beklediğini ifade eden Balıkoğlu, "Zor durumdayım. Türk halkından yardım bekliyorum. Ailem için çocuklarım için bu kan bana gerekli. Allah rızası için yardım edin" dedi.



