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''Hayata Devam Türkiye'' projesi

Sakarya'ya ulaşan deprem eğitim tırında, 7,4 büyüklüğündeki depremin etkileri öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı

''Hayata Devam Türkiye'' projesi

Sakarya'ya ulaşan deprem eğitim tırında, 7,4 büyüklüğündeki depremin etkileri öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı

17 Mayıs 2012 Perşembe 15:43
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''Hayata Devam Türkiye'' projesi

SAKARYA- ''Hayata Devam Türkiye'' projesi kapsamında Sakarya'ya ulaşan deprem eğitim tırında, 7,4 büyüklüğündeki depremin etkileri öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Ak Sigorta işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 3 boyutlu G-Force deprem simülatörüne sahip eğitim tırı, Kent Meydanı'na konuşlandırıldı.
Öğrencilere yönelik eğitim hizmeti verilen tırda 7,4 büyüklüğündeki deprem canlandırıldı. 45 saniye süren deprem sırasında öğrencilere eşyaların sabitlendiği güvenli odayla sabitlenmemiş eşyaların bulunduğu güvensiz oda arasındaki fark uygulamalı olarak gösterildi.
Proje sorumlusu Yeşim Melek Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında başlatılan proje kapsamında eğitim tırının her yıl 50'ye yakın ilçeyi gezerek eğitim verdiğini söyledi.
Afetlere hazırlıklı toplum oluşturmak için çalıştıklarını belirten Şen, ''Deprem, yangın, sel ve sigorta bilincini anlatıyoruz. Tırda deprem simülatörümüz var. 7,4 büyüklüğündeki depremi birebir taklit edebiliyoruz, 45 saniye sürüyor. Kocaeli'de yaşadığımız 17 Ağustos 1999 depreminin aynısını  yaşayabiliyorlar. 2 oda hazırladık, simülatör tırının içine. Birisi güvenli oda, hepimizin evlerinde olması gerektiği gibi... Yapısal olmayan hasarlarla ilgili tüm önlemler alınmış. Diğerinde ise herhangi bir önlem alınmamış. Öğrencilerimiz iki oda arasındaki farkı uygulamalı olarak görebiliyorlar'' diye konuştu.
Bu yıl 6 ildeki çalışmaların ardından Sakarya'ya ulaştıklarını anlatan Şen, ''50 il ve 250 ilçe gezeceğiz. Öğretmenlerimiz çocuklara depremle ilgili bilgi veriyorlar ancak öğrenciler deprem anını yaşadıklarında bütün öğrendikleri yerine oturmaya başlıyor. Görsel olarak bu bilgileri destekliyoruz'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 07:45
Anahtar Kelimeler:
Hayata Devam Türkiye Projesi
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