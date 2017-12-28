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Hayali gerçeğe dönüştü

Antalya'da yetiştirme yurdunda büyüyen ve maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamadan dünya evine giren Evin Yaman, "Antalya Anneleri" grubunun desteğiyle gelinlik giyme hayaline kavuştu

Hayali gerçeğe dönüştü

Antalya'da yetiştirme yurdunda büyüyen ve maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamadan dünya evine giren Evin Yaman, "Antalya Anneleri" grubunun desteğiyle gelinlik giyme hayaline kavuştu

28 Aralık 2017 Perşembe 14:23
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Hayali gerçeğe dönüştü
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Antalya'da yetiştirme yurdunda büyüyen Evin Yaman, dünya evine girerken maddi imkansızlık nedeniyle giyemediği gelinliği, kadınlara yardım amacıyla kurulan "Antalya Anneleri" grubunun desteğiyle yapılan düğünde giymenin mutluluğunu yaşadı. 

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Pelin Delioğlu tarafından kurulan ve kısa sürede 50 bin üyeye sahip olan grup, kadınlara çeşitli konularda destek veriyor. Gruptakilere yapılan "gelinlikli fotoğraflarını paylaşmaları" çağrısına, kadınlardan birinin, "gelinlik giyemediği için bunu yapamadığı" yanıtını vermesi üyeleri harekete geçirdi.

Gelinlik giyemeyen kadınların hayallerinin gerçek olması için siteden duyuru yapıldı. Bunun üzerine 56 kadın gruba başvurdu. Çekilişte, yetiştirme yurdunda büyüyen 23 yaşındaki Evin Yaman'ın ismi çıktı.

Muratpaşa ilçesindeki bir pastanede sponsorların desteğiyle düzenlenen düğüne, dört yıl önce hayatlarını birleştiren Evin ve eşi Adem Yaman, kucaklarındaki 10 aylık bebekleri Mert Buğra ile geldi.

Düğüne Yaman çiftinin yakınlarının yanı sıra Antalya Anneleri grubunun üyesi çok sayıda kadın katıldı. Yaman çifti ve davetliler düğünde doyasıya eğlendi.

"Prenses gibi olmak istiyordum"

Evin Yaman, yaptığı açıklamada, düğün yapamadıkları için eşiyle bir burukluk yaşadıklarını dile getirdi.

Düğün ve gelinlik hayalinin gerçekleşememesi nedeniyle heveslerinin yarım kaldığını anlatan Yaman, "Gelinlik giymek çocukluk hayalimdi. Prenses gibi olmak istiyordum. Düğün yapamamış bir çifte düğün yapmak istediklerini söylediler. Biz de çekilişe katıldık. Biz kurada çıkınca çok mutlu olduk. Havalara uçtum." diye konuştu.

AA

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