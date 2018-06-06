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Havayolu yolcu sayısı 5 ayda 78,1 milyonu aştı

Türkiye genelinde yılın ilk 5 ayında havayolu yolcu trafiği (direkt transit dahil), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 78 milyon 126 bin 213'e yükseldi.

Havayolu yolcu sayısı 5 ayda 78,1 milyonu aştı

Türkiye genelinde yılın ilk 5 ayında havayolu yolcu trafiği (direkt transit dahil), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 78 milyon 126 bin 213'e yükseldi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:44
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Havayolu yolcu sayısı 5 ayda 78,1 milyonu aştı

ANKARA 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mayıs ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 2,3 azalışla 75 bin 353, dış hatlarda ise yüzde 11,9 artışla 58 bin 586 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 24,8 artarak 40 bin 648'e ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 7,7 yükselerek 174 bin 587'yi buldu.

Mayısta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 0,7 azalışla 9 milyon 303 bin 222, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,8 artışla 8 milyon 690 bin 511 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artışla 18 milyon 15 bin 672 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise Türkiye geneli havalimanlarında toplam uçak trafiği yüzde 9,2 artışla 763 bin 113'e ulaştı. Yılın ilk 5 ayında direkt transit dahil havayolu yolcu trafiği de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 78 milyon 126 bin 213 olarak kaydedildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği mayıs ayı itibarıyla yüzde 15,2 yükselişle 1 milyon 403 bin 829 tonu buldu.

Artışa en fazla katkı Ankara ve İstanbul'dan

Mayısta yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa havalimanları sağladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, mayısta geçen yılın aynı ayına göre dış hatta yüzde 5 artışla 3 milyon 937 bin 880 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 artışla 1 milyon 862 bin 368, dış hatta yüzde 2 artışla 879 bin 990 olmak üzere, toplamda yüzde 2 artışla 2 milyon 742 bin 358 olarak gerçekleşti.

Ankara'da da hava ulaşımına talep artarak devam ediyor. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği mayısta, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 12 artışla 1 milyon 230 bin 826, dış hatta ise yüzde 11 artışla 167 bin 823 olmak üzere, toplamda yüzde 12 artışla 1 milyon 398 bin 649 olarak kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Artışa En Fazla Katkı Ankara Ve İstanbuldan
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