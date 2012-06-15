Havalar serinleyecek

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, halen ülke genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarının bugün iç kesimlerde mevsim normallerinin 8 ila 10, diğer bölgelerde ise 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde, gelecek hafta başında ise doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Bugün ve hafta sonunda yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.