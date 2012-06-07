Havalar 12 derece birden ısınacak

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde etkili olan yağışlı hava kütlesinin bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde (Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi) yarın ise kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi) lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olduktan sonra hafta sonunda etkisini kaybederek, ülkeyi terk etmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının; yarın batı bölgelerde, hafta sonunda ve yeni haftanın ilk yarısında tüm yurtta hissedilir derecede (8–12 derece) artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.