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Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşacak

Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava kütlesinin etkisine girilecek olması dolayısıyla Güney Marmara ile Bilecik ve Kütahya'da hafta sonunda hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor

Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşacak

Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava kütlesinin etkisine girilecek olması dolayısıyla Güney Marmara ile Bilecik ve Kütahya'da hafta sonunda hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor

09 Mayıs 2017 Salı 12:11
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Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşacak

BURSA

Hafta sonunda Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava kütlesinin etkisine girilecek olması dolayısıyla hava sıcaklıklarının Bursa ve Balıkesir'de 33, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da da 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluklarında bulunan illerden Balıkesir ve Çanakkale'nin hafta sonunda Akdeniz'den gelen sıcak hava kütlesinin etkisine gireceğini söyledi.

Balıkesir'de hava sıcaklığının cuma günü 30, cumartesi ise 33 derece beklendiğini vurgulayan Seven, pazar günü de 30 derece civarlarında tahmin edildiğini kaydetti.

"Mevsim normallerinin üstünde"

Seven, Balıkesir'de en sıcak günün cumartesi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çıkacak hava sıcaklığı. Çanakkale'de ise cuma günü en yüksek 25, cumartesi 26, pazar günü de 25 derece dolaylarında olacak. Çanakkale'de de deniz ve boğaz etkisi nedeniyle yükselme görülecek. Güney ve iç kesimlerde ısınma daha fazla olduğu için böyle sıcaklık farklılıkları olabiliyor. Çanakkale'nin uzun yıllar sıcaklık ortalamasına baktığımızda ortalama bu dönemde 21 dereceymiş. Hafta sonu 26-27 derecelere ulaşacağına göre bu bölgede de 5-6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Özellikle Balıkesir ve Çanakkale'de cumartesi günü mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava yaşanacak."

"Lodos etkili olacak"

Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler de hafta sonunda mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde hava sıcaklığı beklendiğini vurgulayarak, "Özellikle cumartesi sıcak olacak. Bursa'da 33 dereceye ulaşacak hava sıcaklıkları, Eskişehir'de 29, Kütahya ve Bilecik'te 31 dereceyi görecek. Mayısta haziran sıcakları yaşanacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SıcaklıkHava30 DereceMarmara
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