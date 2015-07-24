Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriyelileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Demirbağ idaresindeki 31 AZB 54 plakalı minibüs, Yayladağ-Antakya karayolu Şenköy Mahallesi kavşağında devrildi.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu minibüstekiler, araçtan yola savruldu. Kazada, 18 yaşındaki Sultan Derviş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı fark eden ve sağlık ekiplerini arayan vatandaşlar, yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırılan 15 yaralıdan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, kazaya başka bir aracın neden olduğunu iddia etti.