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Hastanede hastanelik oldular

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yemekten yiyen 115 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alındı.

Hastanede hastanelik oldular

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yemekten yiyen 115 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alındı.

25 Mayıs 2012 Cuma 09:01
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Hastanede hastanelik oldular

     Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yemekten yiyen hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarından 115 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine hastanede tedavi altına alındı.
     Tedavisi süren 115 hastanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
     Tedavi altına alınanları ziyaret eden Erzurum Sağlık Müdürü Doç. Dr. Serhat Vançelik, mide bulantısı ve kusma şikayetinden tedavi altına alınan hastalara serum tedavisi uygulandığını ifade etti.
Söz konusu 115 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kontrollerinin devam ettiğini belirten Vançelik, şunları kaydetti:
     ''Akşam saat 21.30'da çıkan yemekten yiyen hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarının aralarında bulunduğu 115 kişide mide bulantısı ve kusma şikayeti görülmüştür. Hastanemiz acil servisinde anında gerekli müdahaleler yapılarak, hastalar kontrol edilmiştir. Söz konusu hastaların sıvı kaybı olması nedeniyle serum tedavisi uygulanmıştır. 115 kişinin sağlık durumları iyi ve önemli bir tıbbi sorunları bulunmamaktadır. Aynı yemekten hasta, hasta yakını ve hastane çalışanı olmak üzere bin 300 kişi yemiş ve sadece 115 kişide söz konusu şikayetler görülmüştür. Hastaların farklı bir hastaneye veya sağlık kuruluşuna sevki söz konusu değildir. Bütün hastalar burada tedavi altına alınmıştır.''
      Konuyla ilgili idari tahkikatın başlatıldığını ifade eden Vançelik, ''Yenilen yemeklerden analiz yapılması için örnek alındı ve yapılacak analizin ardından sorunun hangi yemekten kaynaklandığı belirlenecek. Yenilen yemek üç çeşit. Bunlar çorba, tavuk ve tatlı. Tahmin ettiğimiz kadarıyla şikayetler sıvı yiyeceklerden değil. Çünkü sıvı yiyeceklerden olsaydı sayı artardı. Katı yiyeceklerden olduğunu tahmin ediyoruz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 01:03
Anahtar Kelimeler:
Hastane
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