Hastalığa inat hayatın içinde...

ANKARA - ''Cam kemik'' hastası 28 yaşındaki

, ''Gitmek İçin Gelir Aşk'' adını verdiği ikinci kitabıyla yaşama dört elle sarıldığını herkese gösteriyor.



Bozo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli olmanın ne demek olduğunu ilkokula başlayacağı zaman anladığını belirterek, ''Sorumluluk almak istemedikleri için beni okula almak istemediler. Ailemin mücadelesiyle okula kaydoldum. İstenmediğim okulu birincilikle bitirdim'' diye konuştu. Bozo, şunları kaydetti:

''İlk kitabım lise yıllarında yazdığım şiirlerden oluştu. Ayrıca kendi çektiğim fotoğraflara da kitabımda yer verdim. Çok sevdiğim sanatçı ablam İlkay Akkaya ile de 3 şiir klibim var. Şimdi ise makale ve denemelerden oluşan 'Gitmek İçin Gelir Aşk' adlı kitabım çıktı. Kitabımda 18 makale ve denemem var. Kitabım sadece aşk üzerine değil okuyan ne demek isteğimi anlayacaktır. Bu kitap 5 yıllık bir çalışmanın ürünü.''

Engelli olmasını ''doğa ananın kendisine bir şakası'' gördüğünü ifade eden Bozo, ''Üreten bir beynim, düşünen bir beynim var. Hayat bana zorluklar yaşatsa da 'engelliyim, evime kapanayım' diye düşünmedim. Ben hastalığıma inat çok fazla hayatın içinde yer almaya çalışıyorum. Kısacası hayatımda bana göre engel yok. Zaten ben engelli değilim ki, toplum adımı engelli koydu'' ifadesini kullandı.