Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Hastalığa inat hayatın içinde...

''Cam kemik'' hastası Elif Gamze Bozo, ikinci kitabı ''Gitmek İçin Gelir Aşk'' ile yaşama dört elle sarıldığını herkese gösteriyor

Hastalığa inat hayatın içinde...

''Cam kemik'' hastası Elif Gamze Bozo, ikinci kitabı ''Gitmek İçin Gelir Aşk'' ile yaşama dört elle sarıldığını herkese gösteriyor

11 Haziran 2012 Pazartesi 13:56
5604 Okunma
Hastalığa inat hayatın içinde...
ANKARA - ''Cam kemik'' hastası 28 yaşındaki Elif Gamze Bozo, ''Gitmek İçin Gelir Aşk'' adını verdiği ikinci kitabıyla yaşama dört elle sarıldığını herkese gösteriyor.

Bozo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli olmanın ne demek olduğunu ilkokula başlayacağı zaman anladığını belirterek, ''Sorumluluk almak istemedikleri için beni okula almak istemediler. Ailemin mücadelesiyle okula kaydoldum. İstenmediğim okulu birincilikle bitirdim'' diye konuştu. Bozo, şunları kaydetti:
''İlk kitabım lise yıllarında yazdığım şiirlerden oluştu. Ayrıca kendi çektiğim fotoğraflara da kitabımda yer verdim. Çok sevdiğim sanatçı ablam İlkay Akkaya ile de 3 şiir klibim var. Şimdi ise makale ve denemelerden oluşan 'Gitmek İçin Gelir Aşk' adlı kitabım çıktı. Kitabımda 18 makale ve denemem var. Kitabım sadece aşk üzerine değil okuyan ne demek isteğimi anlayacaktır. Bu kitap 5 yıllık bir çalışmanın ürünü.''
Engelli olmasını ''doğa ananın kendisine bir şakası'' gördüğünü ifade eden Bozo, ''Üreten bir beynim, düşünen bir beynim var. Hayat bana zorluklar yaşatsa da 'engelliyim, evime kapanayım' diye düşünmedim. Ben hastalığıma inat çok fazla hayatın içinde yer almaya çalışıyorum. Kısacası hayatımda bana göre engel yok. Zaten ben engelli değilim ki, toplum adımı engelli koydu'' ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 05:56
Anahtar Kelimeler:
Cam Kemik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ