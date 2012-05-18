Hasta kadının imdadına Mehmetçik yetişti

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, böbrek nakli için Ankara'ya sevk edilen hasta kadın, askeri helikopterle uçağa ulaştırıldı.



Şemdinli'nin Korgan köyüne bağlı Üzümkıran mezrasında böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 5 çocuk annesi Şemsi Fırat (43) için Ankara Numune Hastanesi'nden sabah saatlerinde gelen telefon umut oldu.



Hasta kadının gün içerisinde Ankara'da olması durumunda yıllardır beklediği böbrek naklinin gerçekleşeceği yönünde bilgi alan aile, İlçe Kaymakamı Mesut Gençtürk'e ulaşarak konuyu iletti. Kaymakam Gençtürk, hasta kadının Van'a helikopterle nakledilmesi için askeri yetkililerle irtibata geçti.



Helikopterin temin edilmesinin ardından yaşadığı mezradan ambulansla alınan Fırat, 34. Hudut Tugay Komutanlığına getirilerek helikopterle Van'a gönderildi. Hasta kadının Van'dan da uçakla Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.

