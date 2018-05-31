Harmonia’da “Kadın Çemberi”miz

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

İşyerimizde kadınların kişisel gelişim ile ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. Gelen danışanlara yaşamını kolaylaştıran metotlar öğretiyoruz. Holistic (bütünsel) bakışla hastalıktan, travmadan, depresyondan, amaçsızlıktan, kötümserlikten çıkmanın yolunu, kendini fark etmenin, tanımakla, kabul etmekle başladığını öğretiyoruz.

Kişinin şifası kendine dönmesiyle ve sorunu olduğu zaman kendini sorgulamasıyla başladığını hatırlatıyoruz.

Bu yolda merkezimizde destek almak için farklı metotlar deneyimliyorlar.

Senelerin tecrübesi ve danışmanların memnuniyeti işimizi doğru yaptığımızın kanıtı oldu.

“Kadın Çemberi”miz bir nevi terapi

“Kadın Çemberi”miz kişisel gelişim yolumuzdaki birlikte hedeflediğimiz bir nevi terapi.

Hedefimiz birbirimize iyi kız kardeş olmak. Yaşam serüvenimizde aşamadığımız, anlamlandıramadığımız olayları gurup olarak, terapistlerle beraber tekrar konuşmak, çözmek, birbirimize yol göstermek, en içten paylaşımlarda bulunabilmek, pozitif ortamda birlikte olabilmek.

Doğal taşlı bileklikler hazırladık, birlikte resim tablosu boyadık, farkındalığımızı arttıran testler çözdük, kitap önerilerinde bulunduk, nefes ve aile terapistlerin yorumlarını dinledik, birlikte olmaktan çok keyif aldık. Birbirimize iyi kız kardeş olduk.

Bu düşünceyi taşıyan her kadına kucak dolu sevgilerimizi gönderiyoruz. Mutlaka sorunlarınıza cevaplar arayın ve hep sevgide kalın.





İletişim: www.yaraticikadinsagligi.com

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Tel: 0542 619 90 69