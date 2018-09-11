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Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya şoförden ilk müdahale

Erzincan'da, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Canbaba, rahatsızlanan bir yolcusunu yaptığı ilk müdahalenin ardından otobüsle hastaneye götürdü.

Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya şoförden ilk müdahale

Erzincan'da, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Canbaba, rahatsızlanan bir yolcusunu yaptığı ilk müdahalenin ardından otobüsle hastaneye götürdü.

11 Eylül 2018 Salı 15:37
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Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya şoförden ilk müdahale

Erzincan'da 4 nolu hatta çalışan özel halk otobüsü sürücüsü Adem Canbaba, Yunus Emre Mahallesi Akşemsettin Cami önündeki duraktan yolcu aldı. Güzergahına devam eden Canbaba, 3 durak sonra otobüse binen bir yolcunun aniden rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştüğünü gördü.

Rahatsızlanan yolcunun yanına giden Canbaba, aldığı sağlık eğitimi sayesinde yan yatırıp ilk müdahalede bulunduğu hastanın dilini kontrol etti.

Rahatsızlanan yolcunun başına bir yolcuyu refakatçi bırakan sürücü, otobüsteki diğer yolcularla birlikte Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Hastanenin acil servis ekiplerine teslim edilen yolcu, tedavi altına alındı. Sara hastası olduğu anlaşılan kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adem Canbaba gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıldır özel halk otobüsünde çalıştığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Seyir halindeyken yolcumuzun yere düştüğünü fark ettim. Sara nöbeti geçirdiğini anladım. Önce yan yatırdım. Otobüsteki demirlere çarpmaması için önlem aldım. Biraz sakinleştirdikten sonra dilini kontrol ettim. Ardından başına bir refakatçi bıraktım. Daha sonra güzergahı terk edip, direk hastaneye götürdüm."

Canbaba, ilk yardım eğitiminin önemini vurgulayarak, "Otobüste ilk yardımı uygulamasaydım belki de hastamızı kaybedebilirdik. Her vatandaşımız ilk yardım eğitimi almalı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanAdem CanbabaYunus Emre Mahallesi Akşemsettin CamiErzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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