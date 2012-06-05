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Halis Toprak boşandı

İş adamı Halis Toprak ile eşi Nazlıcan Tagızade Toprak çifti boşandı

Halis Toprak boşandı

İş adamı Halis Toprak ile eşi Nazlıcan Tagızade Toprak çifti boşandı

05 Haziran 2012 Salı 14:22
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Halis Toprak boşandı
İSTANBUL - İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Halis Toprak ile Nazlıcan Tagızade Toprak gelmezken, tarafların avukatları katıldı.

Gizlilik kararı bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle basın mensuplarının izleyemediği duruşmada, çiftin boşandığı ve karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat taleplerinin ise her iki tarafın da eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle reddedildiği öğrenildi.
Mahkemenin, Halis Toprak'ın 6 bin lira nafaka ödemesinin devamına karar verdiği belirtilirken, bu kararın Yargıtay tarafından onanması durumunda, Halis Toprak tarafından ödenecek toplam 200 bin lira karşılığında bu 6 bin liralık nafakanın ortadan kaldıracağını da hükme bağladığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 06:22
Anahtar Kelimeler:
Halis Toprak
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