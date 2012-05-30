Haliç'te renkli kutlama

İSTANBUL - Özel Balat Hastanesi karşısında Haliç'in üstüne kurulan platformda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, insanlık tarihinde önemli dönüm noktaları bulunduğunu söyledi.



Su gösterisi çerçevesinde 3 dev su perdesi, 118 hareketli su pompası ve 3 adet gayzer su pompasıyla Haliç'in suları hareketlendirildi.

Işık ve lazer gösterisinde de 96 robot ışık, 40 gökyüzü tasarlayıcısı ve 16 adet lazer kullanıldı.

Öte yandan, 10 bin 800 adet havai fişeğin kullanıldığı gösteri sonrasında 3D tekniğiyle hazırlanan ve Faruk Aksoy'un yönettiği ''Fetih 1453'' filmi, 1088 metrekare dev ekranda 8 projeksiyon cihazı kullanılarak gösterildi.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Mehteran Bölüğü tarafından verilen konserin ardından da havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.