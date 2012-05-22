Haliç yarın trafiğe açılacak

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nün, ''Eski Haliç'' diye adlandırılan orta bölümü, bağlantı yerlerinde meydana gelen ayrılma nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı.



Köprünün orta bölümünün ulaşıma kapatılması nedeniyle, Mecidiyeköy yönüne ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Köprüde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Karayolları 1.Bölge Müdürü Mehmet Karaman, ''Korkulacak Bir şey yok, köprüde bakım çalışmaları yapılıyor. Bugün onarımı yapılacak. Yarın trafiğe açılacak'' dedi.

Okmeydanı-Topkapı istikameti trafiğe açıldı

Okmeydanı-Topkapı istikametinin trafiğe açıldığı, sadece Edirnekapı-Boğaziçi Köprüsü istikametindeki köprü yolunun trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Edirnekapı-Boğaziçi Köprüsü istikametindeki köprü yolunun da akşam geç saatlerde trafiğe açılmasının planlandığı kaydedildi.