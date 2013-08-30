Halep'te sessizlik hakim

HALEP





Suriye'nin başkenti Şam'da kimyasal silahların kullanılmasının ardından gündeme gelen Suriye'ye müdahale tartışmaları sürerken, Halep'te halk günlük hayatına devam ediyor. Ayrıca silahlı gruplar da konuyla ilgili konuşmaktan kaçınıyor.

Halep'te Esed askerleriyle muhalifler arasında çatışmalar sürerken, Suriye'ye müdahale tartışmaları Halep halkının gündemine girmedi.

Müdahaleyle ilgili genel kanaat ise Batı'nın Esed'i bitirecek bir hamle yapmayacağı. Şehir merkezinde devam eden çatışmaların gölgesinde hayatını sürdürmeye çalışan halkın en büyük korkusu, Esed ordusunun Halep'e kimyasal gaz atma ihtimali.

Buna karşın halk, Halep'te günlük hayatını devam ettiriyor. Yer yer uzaktan patlama seslerinin duyulduğu kent merkezinde halk, tüm zorluklara rağmen alışverişlerini yapıyor ve trafik tüm hızıyla akmaya devam ediyor. Savaşın en mağdur olanları çocuklar ise tüm yaşananlardan habersiz oyunlarını oynuyor.

Suriyeli yerel aktivist Ebu Mustafa, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müdahale nasıl olacak, tam olarak kime karşı olacak bilemiyoruz. Burada sivil hayat devam ediyor, sivillerin zarar görmesini istemiyoruz" dedi.

Halep'in en büyük muhalif gruplarından biri olan Tevhid Tugayı Genel Komutanı Abdulkadir Salih de konuyla ilgili konuşmama kararı aldıklarını belirterek, "Askeri müdahale olduktan sonraki duruma göre tavrımızı belirleyeceğiz" görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Ahrar'u Suriye Tugayı Komutanı Mahmud Afaş ise Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve Esed ordusunun kimyasal gaz kullanarak toplu katliam işlediğini öne sürdü.

Amerika Suriye'ye müdahale etse de etmese de kendilerinin Esed güçlerine karşı operasyonları sürdürdüklerini belirten Afaş, şöyle devam etti:

''Müdahale olsa da olmasa da biz zaten savaşıyoruz. Bu tip durumlar sahada belli olur. Batı, Esed'i mi vuracak yoksa bizi mi vuracak? Hiç bir şey belli değil. Esed'i vururlarsa elbette bu bizim çıkarımıza. Her halukarda biz ilerlemeye devam edeceğiz."

Öte yandan muhalif grupların, Esed ordusunun alacağı darbelerin ardından zayıfladığı bir zamanda büyük operasyonlara hazırlandığı belirtiliyor.