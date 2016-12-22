Fadiya Cemil Hamigo, yaptığı açıklamada, 7 yaşından itibaren kilo almaya başladığını, bu nedenle çocukluğunu yaşayamadığını söyledi.
Suriye'de birçok kez doktora gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Hamigo, "Maddi durumumuz iyi olmadığı için ve ülkemde 6 yıldır süren iç savaş yüzünden düzenli bir şekilde tedavi olamadım. Şuan 20 yaşındayım ama 350 kilogram olmak beni çok üzüyor." dedi.
Hamigo, Halep'ten birlikte kaçmayı başardığı halasının yardımıyla hayatını sürdürebildiğini beliterek, "Şu an yürüyemiyorum. Sürekli oturduğum ve uzandığım için bacaklarımda ve sırtımda yaralar oluşuyor. Zaman zaman nefes darlığı da çekiyorum." ifadelerini kullandı.
Hamigo, daha fazla kilo almak istemediğini kendine uzanacak yardım eline ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.
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