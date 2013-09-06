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Halep’in güney kırsalında hayat normale dönüyor

Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'in muhaliflerin eline geçmesiyle hayat normal akışına yavaş yavaş dönüyor

Halep’in güney kırsalında hayat normale dönüyor

Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'in muhaliflerin eline geçmesiyle hayat normal akışına yavaş yavaş dönüyor

06 Eylül 2013 Cuma 16:16
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Halep’in güney kırsalında hayat normale dönüyor

HALEP - Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'in muhaliflerin eline geçmesiyle hayat normal akışına yavaş yavaş dönerken, şehrin kırsal kesimlerinde yaşanan katliamlar, göçe zorlanan halkın yaşadığı bölgelerin muhaliflerin kontrolüne geçmesinden sonra ortaya çıkıyor.

Kısa süre önce muhalif grupların eline geçen Es-Sefira, Han Asel, Resm en-Nefel, Mezraa, el-Hammam, el-Buuz, ed- Direyhem, Ümmü Amud, el Huvaz kasaba ve köylerinde yaşanan yıkıma AA ekibi tanıklık etti.

Halep'in güney kırsalındaki Han Asel hattı, Esed ordusunun Hama'dan Halep'e lojistik destek sağladığı tek geçit noktası olarak biliniyor. Bu bölgede daha once Suriye ordusunun askeri konvoyları sık sık muhaliflerin mayınlı saldırısına hedef oluyordu.

Hama-Halep hattında bulunan bölgedeki tüm köyler Esed ordusunun askeri kontrol merkezi haline gelmiş durumdaydı. Köydeki evler yakılarak, köy halkı göçe zorlandı ve bazı köylerde ise katliamların işlendiği iddia ediliyor.

Resm en-Nefel, Mezraa köylerinde kadınlara tecavüz edildiğini öne süren muhalifler, bölgenin kontrolünü sağladıktan sonra yanmış 15 kadın cesedi bulduklarını iddia ederek, kadınların yakıldıkları yerleri AA ekibine gösterdi.

Ayrıca güney köylerinde, gençlerin toplanarak derin su kuyularına atıldığı iddiasını da yerinde görüntüleyen AA ekibi, görüntü ve fotoğraf vermek istemeyen köylülerden olayın nasıl yaşandığını dinledi.

Bölgede büyük katliamların yaşandığı ifade edilirken, ölen insanların isim listeleri de muhaliflerin elinde bulunuyor. Muhalifler, kendilerine başvurulması halinde olayı ispatlayacak tüm delilleri ve ölen kişilerin isimlerini sunabileceklerini kaydetti.

Ayrıca, bölgedeki tüm alt yapının çatışmalarda zarar gördüğü gözlenirken, elektrik tesislerinin yolların ve binaların yıkıldığı görülüyor.

Bu arada Halep’e daha yakın bölgelerde ise hayat tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Tarım ve hayvancıkla uğraşan halk, savaşın gölgesinde günlük hayatını sürdürmeye çalışıyor. Kimileri büyük gölette balık avlarken, kimileri de akşam satlerinde futbol oynayarak vakit geçiriyor.

Tarımın herşeye rağmen sürdüğü kırsal kesimdeki verimli tarlalar da dikkati çekiyor.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 16:17
Anahtar Kelimeler:
Halep
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