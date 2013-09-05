Hacı adaylarının önündeki engel: Refah sınır kapısı

GAZZE - Mısır makamlarının, 19 Ağustos'ta merkezi güvenlik teşkilatına bağlı 25 askerin Sina'da hayatını kaybetmesinin ardından aldığı yoğun güvenlik önlemleri kapsamında refah sınır kapısını kapatması, Gazze'de en çok turizm sektörü ve bu alanda hizmet veren seyahat acentalarını etkiledi.



AA muhabirine konuşan hac ve umre organizasyonu şirketi müdürü Muhammed Müştehi, Refah sınır kapısının kapatılmasının özellikle hac ve umre sektöründe çalışan şirketleri etkilediğini söyledi.



Sınır kapısının kapatılması nedeniyle bu sene umre yapmak isteyen yaklaşık 4 bin Gazzelinin bundan mahrum olduğunu belirten Müştehi, Gazze'deki seyahat acentalarının maddi kaybının ise 500 bin dolar olduğunu ifade etti.



Gazze'nin İsrail'in uyguladığı ambargoyu Refah sınır kapısının kapatılmasından sonra daha çok hissettiğine değinen Müştehi, Gazze'deki şirketlerin Suudi Arabistan'da anlaşma yaptıkları şirketlerle büyük sorunlar yaşadıklarını kaydetti.



Gazze Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Yardımcısı Hasan es-Sayfi de ramazan ayında bütün seferlerin iptal edildiğini hatırlatarak, sınır kapısının kapatılmasının turizm sektörüne büyük darbe vurduğunu söyledi.



Bakanlık olarak vatandaşların yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için çaba sarfedeceklerini söyleyen Sayfi, ilk kafilenin 30 Eylül'de yola çıkacağını, hacı adaylarının Sina'daki El-Ariş ya da Kahire havaalanları üzerinden kutsal topraklara gideceğini belirtti.



