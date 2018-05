Güzellik ve Sağlık

Müfide Hanımcığım, sizi tanıyabilir miyiz?

Ben, Müfide Uluocak. 53 yaşındayım, bugüne kadar hiç çalışmadım, ilk defa bu işle çalışma hayatına girdim. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Bugüne kadar ev hanımıydım. Geçen yılın sonunda sanırım kasım ayı gibi kendi kendime önümüzdeki yıl ben bir şeyler yapacağım, diye zaten karar vermiştim ve kafamda üç şey belirlemiştim. Bir tanesi kişisel gelişim üzerine olabilirdi, ikincisi sağlıklı beslenme üzerine olabilirdi, üçüncüsü de bayanlara yönelik bir şey olabilirdi çünkü yıllardır bayanlarla ilgili bakım ürünleriyle ilgili bir merakım vardır. Bayanlarla ilgili, bakım ürünleriyle ilgili bir merakım var. Hangi ürün Türkiye’ye girmiş, hangisi daha faydalıdır gibi bir merakım zaten vardı. Dolayısı ile sonrasında da LR ile tanıştım. Bundan sonra LR firmasıyla çalışacağım çünkü ürünlerini çok seviyorum, markayı çok seviyorum, insanlara ulaşmayı, insanlara doğru ve güzel şekilde ürün kullandırabilmeyi seviyorum. Bu konuyla ilgili elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Nasıl karar verdiniz bu işe girmeye?

Ocak ayının 6’sında Ankara’da bir yakınımızdan teklif geldi, birlikte çalışalım dedi, ben de kabul ettim. İlk ürünlerin gönderimini bana 11 Ocak gibi sağladı ve üyeliğimin girişini yaptı. Ben de ürünleri kullanmaya başladım ve gerçekten çok güzel dönüşümler değişimler aldım kendimde. Gerek cildimde, gerek saçlarımda, gerek fiziksel olarak... Güzel dönüşümlere tanık olduğum için de bu işi yapmaya karar verdim. Baktım ki içerikler güzel, çoğunluğu organik ürünlerin, hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve pek çok sertifikası var yani Sağlık Bakanlığı onaylı, dermatest onaylı eczane ürünleri, aynı zamanda çok kaliteli ve çok pahalı diyebildiğimiz markalarla aynı şekilde sertifikalara sahip, aynı zamanda da Delux serisi, makyaj serimiz mesela Chanel ile kozmetik ortağı, Chanel’in bandında üretiliyor Delux serisi. Dolayısıyla çok hoşuma gitti, ben bu işi yapabilirim, dedim, zaten dediğim gibi karar verdiğim bir şeydi bu sene çalışmam. Bu üç konudan da bu karşıma çıkınca demek ki dedim evet Ocak’ın 9’unda üyeliğim gerçekleşti, ondan beri de bu işi yapmaya çalışıyorum.

Çok severek yaptığınız her halinizden belli zaten, çok sindirmişsiniz içinize. Siz de kullanıyorsunuz sanırım.

Evet, işimi çok severek yapıyorum. Çünkü ben her zaman bayanlarla ilgili cilt, saç, tırnak, diş güzelliği ve bakımına önem veren biriydim. Bu konu ile ilgili de birçok ürün kullandım, ucuz ya da pahalı. Bu ürünlerle tanıştıktan ve kullandıktan sonra gerçekten ürünlerin geri dönüşümleri o kadar güzel ki, dolayısıyla sevmemek ya da kullanmamak mümkün değil. Elbette ki ben de birçok ürününü kullanıyorum. Saç ile ilgili, cilt ile ilgili, ağız bakımı, besin destek ürünlerini de bizzat kendim de kullanıyorum.

Hangi ürünler var LR markasına ait?

Aloe Vera acil yardım spreyi, Aloe Vera MSM JEL, ALOE VERA CONSANTRE, BEAUTY DİAMOND, NANO GOLD, SEROX, MİCROSİLVER SERİSİ, PROBALANCE, RACINE KOLOJEN SERUM var. Cihazlar olarak ise; ZEİTGARD 1 TEMİZLİK CİHAZI ve ZEİTGARD 2 CİLT UTUSU YADA KIRIŞIKLIK ACICI bulunuyor. Delux ve Colours olarak 2 adet makyaj serisi var. Ve tabii parfümler...

Siz hangi ürünleri kullanıyorsunuz, en çok neleri tavsiye edersiniz?

Evet, göz önünde bulundurursak şimdi ürün segmentleri farklı, yani aleovera içerikte ürünlerimiz var, bitkisel desteklerimiz var, makyaj ürünlerimiz var, diş macunumuz, sıvı sabunumuz… Şimdi ben, kendi kullandıklarımı söyleyeyim, ilk önce microsilver serisi diş macununu kullanıyorum, aynı zamanda da tedaviye yönelik bir diş macunu, son derece memnunum, aleovera sıvı sabununu kullanıyorum, çok az elinize koymanız dahi yetiyor, bir de toplumda hemen böyle görüldüğü zaman bu biraz pahalı, diyorsunuz ama bazı organik diye satılan marketlerdeki ürünlerden çok daha ucuza geliyor.

Ürünler anti bakteriyel mi?

Tabii ki anti bakteriyel, içerisinde hiçbir zararlı madde yok, aleovera ağırlıklı, elinize çok az miktar sıkmanız yeterli ve konsantre, krem bile sürmenize gerek olmuyor, nemlendiriyor. Sıvı sabunumuzu kullanıyorum. Ondan sonra benim biraz eklem ve kas ağrılarım var çünkü fibromiyalji rahatsızlığım var, ondan dolayı her evde olması gereken bir emergency spreyimiz var. Aloe Vera acil yardım spreyi, nelere iyi gelmiyor ki… Şimdi öncelikle ilk onu söyleyeyim, yaz geliyor, çok ciddi bir sineksa var. Onun dışında kesilen bir yeriniz olabilir, kanı durduruyor, morardığınız, çarptığınız, moraran bir yerinizi yaktığınız, çarptığınız bir yeri, ondan sonra ona çok iyi geliyor. Ondan sonra benim dediğim gibi ağrıyan yerlerinize önce bunu sıkıyorsunuz, ondan sonra üzerine ya msm jelimiz var ya terma losyonumuz var ki ben kullanıyorum, son derece de memnunum. Ondan sonra aynı zamanda da bu aleovera emergency spreyi saçınıza, saç diplerinize sıktığınız zaman saçlarınızda onarım yapıyor, saç derinizdeki gözenekler açılıyor ve daha sonra üzerine kullanacağınız yine bizim şampuanımızla birlikte olduğu zaman üç ay içinde çok ciddi bir geri dönüşüm alıyorsunuz, ondan sonra onu kullanıyorum ve saçlarımdaki değişimi zaten kendi kuaförüm de yıllardır aynı yere gidiyorum, o bile hani onayladı diyebilirim ki onaylamasına da gerek yok zaten ben kendim görüyorum. Ondan sonra bu aleovera emergency spreyi yani acil yardım spreyini her evde mutlaka olsun ve gözümüzün önünde olsun, lütfen depoya falan başka yere kaldırmayalım çünkü benim evimde mesela oturma odamda, sehpamın üstünde duruyor.

Hücre yenileyici galiba, bu kadar her şeye iyi geldiğine göre içinde hücre yenileyici maddeler var sanırım

Evet, hücrenizi yeniliyor, cildinize çok güzel bir gözenek sıklaştırıcı olarak kullanabilirsiniz, ince bir tabaka halinde sürebilirsiniz, tonik olarak ben cildime kullanıyorum. Bir de ben bütün ürünleri aşağı yukarı deneyeyim ve karşı tarafa da doğru bilgi vereyim, demek adına bunu cildime tonik olarak da kullanıyorum. Aynı zamanda ellerime, ayaklarıma, topuklarınızı çok güzel yumuşatıyor. Yani aleovera ağırlıklı olmak üzere içerisinde olan diğer bitkiler, gerçek anlamda çok güzel birleştirilmiş ve hakikaten yedi derde deva denir ya, gerçek anlamıyla öyle. Ondan sonra dediğim gibi kullandığım msm jel, leke açıcı, yani cildinizdeki lekeyi yine aleovera emergency spreyi ilk önce tonik olarak kullanıyorsunuz akşamları, ondan sonra msm jeli sadece lekelerin üzerine sürüyorsunuz, cilt lekelerinizi yine düzenli olarak üç ay kullanımda cilt lekelerinizi açıyor çünkü msm jelin içerisinde çünkü leke açıcı, leke parçalayıcı, clt lekeleri için de çok başarılı bir üründür. Bu çok güzel bir başarı...

Lekeler zor geçer biliyorum...

Evet, leke tedavileri son derece uzun süreli ve sabır gerektiren tedavilerdir. Hiçbir marka ya da uygulama yoktur ki, bir seansta bu lekeleri geçirebilsin... Ama bununla aynı zamanda da size uyguladığım temizlik cihazımızı da kullanıyoruz. Her gün, gün aşırı… Bunları bir bütün olarak yaptığınız zaman geri dönüşümleri birebir çok çok güzel, yani bizlere önce ve sonrası resimler atılıyor, zaten biz de kullanıyoruz. Son derece güzel. Ondan sonra yine aleovera serisinin son derece başarılı, zengin içerikli bir el kremi var, muhteşem bir ürün. Çantanızdan hiç ayırmayın, diyorum. Çok güzel bir ayak kremi var, yine topuklarınıza, ayaklarınıza kullanacağınız bir krem var. Ondan sonra bir konsantre kremimiz var aleovera içerikli, o da buzdolabına koyarak, soğuk kullandığınız zaman göz altı şişliklerinizi, morluklarınızı önlüyor, aynı zamanda da cildiniz için çok güzel, cilde gerginlik veren, gözeneklerinizi kapatan bir ürün. Bunlar böyle, yine aleovera serisinde çok güzel bir şampuanımız var, aleovera şampuanımız ve hair kürümüz var. Hair kürü, saçlarınız nemliyken kullanıyorsunuz, duştan sonra, saçlarınızı yumuşatıyor, besliyor.

İçeriği nasıl peki? Krem gibi mi?

Hayır, krem gibi değil. Sıvı bir ürün. Duştan çıktıktan sonra nemli saça uyguluyorsunuz, uçlarına uyguluyorsunuz. Benim saçlarım kızıldan döndüğüm için uçları bir kısmı yanık. Ben düzenli olarak bunları kullanıyorum, hatta şunu da söyleyeyim ayrıntı olarak; bu ürüne başlamadan önce kuaförümün tavsiyesiyle bir yağ almıştım yine ünlü bir markanın. Daha sonra onu ben bir süre kullandım, sonra bu markaya geçince bunun ürününü kullanıyorum. Gittiğim zaman kuaförüme söyledim bak dedim sen bana bunu verdin ama ben bu kendi ürünümden daha memnun kaldım. Ondan sonra o da zaten dediğim gibi gördüğü için bunu onayladı. Ondan sonra aleovera serisinin koltukaltı rolonu var aliminyum içermiyor, o çok güzel bir şey, özellikle şimdi yaz geliyor, ondan sonra güneş ürünleri son derece başarılı. Dünyada cilt kanseri en çok Avustralya’da görülüyormuş güneşten dolayı ve bizdeki cilt güneş ürünleri tamamen Avustralya standartlarında üretilmiş ürünler. Son derece başarılı güneş koruyucu ürünleri, onu çok tavsiye edebilirim. Yine çocuklara yönelik ürünlerimiz var, onları tavsiye edebilirim. Aslında aleovera grubunda mesela yağlı ciltler için çok güzel bir aleovera jel nemlendiricimiz var, su bazlı. Muhteşem bir nemlendirici yağlı ciltler için. O çok güzel. Ondan sonra bir microsilver serimiz var, mesela o çok yağlı ciltlerde akne ve sivilceli ciltlerde veya böyle sorunlu ciltlerde son derece başarılı. Antibakteriyel temizlik ürünümüz var, üzerine kremi var, o çok başarılı bir seri, microsilver serisi. Sonra erkek ürünlerimiz var, yani erkek cilt bakım ürünleri, son derece yine başarılı ürünler. Ondan sonra bir zayıflama serimiz var. Yirmi sekiz günlük bir program veriyoruz, bir ürünleri veriyoruz yirmi sekiz günlük, onları diyoruz yirmi sekiz gün boyunca kullanın, ondan sonra sonucunu görün.

Nasıl ürünler?

Onlar, çorbalarımız var, içeceklerimiz var, ondan sonra size bütün olarak bir paket halinde geliyor, kullanım kılavuzu var zaten içerisinde. Ondan sonra bunun diyoruz çok fazla tadına tuzuna bakmayın, neden bakmayın, çünkü zaten lezzetli olan her şey, yağlı olmak zorunda, baharatlı olmak zorunda, işte etli, sütlü falan olmak zorunda. Şimdi onları evet yediğimiz zaman damağımız müthiş bir lezzet alıyor fakat kilo da aldırıyor. Siz şimdi hem lezzetli olsun, ben onu yiyeyim, kilo almayayım, özellikle belli bir kilonun üzerinde olanlar için söylüyorum, birkaç kilo fazlası olanlar için söylemiyorum, öyle bir hayat yok. Dolayısıyla ne yapacaksınız, siz bu ürünleri alıp düzenli olarak kullanacaksınız, belirli bir kiloya indikten sonra da kendinize bir beslenme düzeni oluşturacaksınız ki o kilonuzu koruyabilesiniz. Aynı zamanda probalance diye bir hapımız var, vücudu alkale hale getiriyor ve potasyum, magnezyum, kalsiyum dengesini düzenliyor, sabah iki, öğlen iki, akşam iki aç karnına içilmesi halinde zayıflamaya çok yardımcı. Beraberinde aleovera jel içeceklerimiz var, ballısı var, şeftalilisi var, mesela bir master drink var, onu spor hocaları bile tavsiye ediyor, o kadar güzel bir ürün. Ondan sonra bir ürünümüz daha var, bağırsakları çalıştırmada çok başarılı, aynı zamanda da tok tutan bir ürün. Makyaj serilerimiz, gerçekten çok başarılı. Mesela color serisi, tamamen mineral içerikli, gözenekleri tıkamıyor, uzun süre tutabiliyorsunuz cildinizde, su bazlı olan yağlı ciltler için kullanılan fondötenimiz var mesela, az önce bahsetmiştim delux serisi chanel bandında üretiliyo, chanel kozmetik ortağı. Bize başka bir şu an isim vermeyeyim, başka bir firmadan geçen bir hanım, orada bu az önce söylediğim markanın dörtlü farlarını uzun süre kaldığında topaklandığını söyledi, aynı bantta üretildiği halde dörtlü farlarında topaklanma görülmemiş. Sebebi de şu; o firma, fırınlatıyormuş kendi farlarını, biz de fırınlanmadığı için topaklanma olmuyormuş. Ondan sonra diğer ürün segmentlerine geçersek size ne söyleyebilirim? Figu active çayımız var, düzenli olarak her gün zayıflamaya yönelik, ödem atıcı bir çay. Yeşil çay ve mate gibi başka içerikleri var. Ondan sonra bunu mutlaka tavsiye ediyoruz herkese. Günde bir ya da iki fincan için, diyoruz. Yine bir cistus incanus diye bir çayımız var, bunun pastilleri zaten eczanelerde bütün kış boyunca satıldı hatta ben de kullanmıştım öncesinde. Bu, sizin kışın direncinizi artırıyor, bağışıklığınızı güçlendiriyor, grip olmanızı engelliyor ya da en aza indirgiyor, diyebilirim. Yine onu da bütün kış boyunca ben her gün akşam kendim kullandım. Ondan sonra ürün segmentlerimiz böyle, çok geniş.

Her yaştan kişi kullanabilir, 1 yaşında çocuk da kullanabilir anladığım kadarıyla

Kesinlikle. 1 yaşında çocuk bile diş macununu isterse florürsüz olan aleovera diş macunumuzu rahatlıkla kullanabiliyor. Ayrıca bebek serimiz de var.

Peki, en çok neler tercih ediliyor? Bir de onu sorayım.

Evet, şimdi cilt bakım ürünlerinden bahsedeyim. Bayanlar için en çok önemli olan şey. Şimdi kuru ciltlerde çok başarılı bir serimiz var. Önemli olan burada kişilerin yaşından ziyade biz, cilt tipine göre ürün vermeyi tercih ediyoruz. Yani sizin yaşınız genç olabilir fakat cildinizde sarkma ya da esneklik fazla olabiliyor ve kuruluk fazla olabiliyor. Göz kremini mesela az kullanın, diyoruz, çok az sürün çünkü kolojen miktarı fazla olduğu için bazı ciltlerde hafif ufak böyle batma his oluşturabiliyor bazı şeylerde o da içerisindeki kolojenden kaynaklanıyor. Onun dışında nanagold serimiz var. Daha genç ciltlere, daha böyle yeni oluşmaya başlayan kırışıklıklara ve nemi pardon kuruluğu çok fazla olmayan ciltlere tavsiye edebileceğimiz içerisinde %15 koruma faktörü olan, güneş koruma faktörü olan altın parçacıklı bir set, çok başarılı bir set. Ondan sonra serok serisi, size de uyguladığım. Ben mesela onu kullanıyorum çünkü benim cildim çok kuru değildir, normal bir cilt. O çok başarılı normal ciltler için, çok başarılı bir seri. Gözaltı pedimiz var, saf kolojen içeriyor. Onu mesela gözaltlarınıza uyguladığınız zaman şişliği, morluğu, yorgunluğu alabiliyorsunuz. Botox etkili kremimiz var, on iki saat etkili, uyguladım size de biliyorsunuz. Cilt temizlik ürünümüz şu anda muadili yok zaten Türkiye’de. Tamamen gümüş iyonlarla bezeri başlık ve gümüş iyonlarla çalışan bir temizlik kremiyle birlikte geliyor size. Bir dakikada cildinizi on katına kadar açıyor, o kadar başarılı. Ardından kullandığınız cilt ütüsü yani biz ona cilt ütüsü diyoruz, kırışıklık açıcı. O da yine beraberinde göz ve cilt nemlendiricisiyle birlikte geliyor size. Son derece başarılı ve bu kremleri sadece kendi makineleriyle birlikte kullanıyorsunuz çünkü birisi ısıya dayanıklı olan kremler, diğeri de tamamen gümüş iyon başlığına uyarlanmış kremler. O da son derece başarılı bir krem ve makineleriyle birlikte. Sonra dudak dolgunlaştırıcımız var, efektif etkili, kullandığınız zaman dudaklara dolgunluk veriyor. Gözaltı aydınlatıcımız çok güzel. Ondan sonra kırışıklık durduran kalemimiz var, o çok güzel. Delux serisi fondöteni kıyafetlere bulaşmayan bir fondöten çeşidi diye geri dönüşümü geldi bize. Onun dışında başka ne söyleyebilirim?

Her şeyi çok güzel anlatıyorsunuz peki fiyatlar nasıl? Bu önemli bir konu...

Evet her şey çok güzel, fiyatlarımız da çok güzel... Şimdi şunu da söyleyeyim ben size; fiyat vermem gerekirse zaten üye olduğunuz zaman bizim karşımızdaki kişilere ürünü anlatırken ve firmayı anlatırken sisteme girin, dememizdeki amacımız şu; sisteme girdiğiniz zaman bütün ürünler size aşağı yukarı %35-%40 arası indirimli geliyor. Bunu şöyle düşünün; bir markete gittiniz, 100 Tl’lik cilt bakım ürünü aldınız, kasaya geldiniz, kasiyer size diyor ki siz buna 65 Tl ödeyeceksiniz. Neden, diyorsunuz, ürünlerim 100 Tl tutuyor çünkü buranın kartını çıkaracaksınız, diyor, atıyorum. Ne yapıyorsunuz, kartı hemen çıkarıyorsunuz. Bu da aynı öyle, biz diyoruz ki sisteme girin, üye olun, evinize kadar bu ürünler gelsin, ürünlerimizi %35-%40 indirimli alın. Buna üşeniyorsanız sisteme girin, sponsorunuza söyleyin, zaten sponsorunuzda sizin bilgileriniz var, sizin evinize kadar ürünleri gönderecek. Biz hiçbir para ilişkisinde bulunmuyoruz, yani para almıyoruz. Kapıda ister kredi kartı ister nakit kargo firmasına ödüyorsunuz gelen ürünleri. Atıyorum, 100 Tl olan bir ürünü siz, üye olduğunuz zaman 65 Tl’ye aşağı yukarı ya da 70 Tl’ye alabiliyorsunuz ki bu, çok çok büyük bir, çok güzel bir şey. Aynı zamanda piyasada gerçekten içerisinde çok ciddi şeyler olan, qten olan, kolojen olan, hiyrolenik asit olan kremlerle aynı içeriklere sahip kremlerimiz ama fiyatlarına baktığınız zaman atıyorum, onlar diyelim ki misal olarak söylüyorum, 100 Tl ise bunlar 30 Tl gibi falan geliyor, o şekilde çok farklı, hakikaten bunlar çok güzel, çok başarılı ürünler. Dolayısıyla son derece başarılı bir firma. Bundaki en güzel şey şu; Türkiye’de birkaç tane firma, network marketin firması var, doğrudan satış derneğine kayıtlı. Yani bu firmanın güvenilirliğini de artırıyor. Aynı zamanda çok güzel bir pazarlama planı oluşturulmuş. Yani siz sponsor oldunuz, tamam, artık oturun, alttakileriniz çalışsın, siz para kazanın, böyle bir şey yok. O kadar güzel bir sistem kurulmuş,ancak çalıştığınız zaman para kazanabilirsiniz, çalışmadığınız zaman sizin altınızdaki istediği kadar iş yapsın, siz ondan bir şey alamıyorsunuz, çok güzel bir sistem kurulmuş. Temmuz ayında Türkiye’de 15. yılını kutlayacak. Çok güzel hem sürprizlere hem güzel bir partiye hazırlanılıyor. Yani bir de şu insanları çok çekincede bulunduruyor; ben, buna üye olursam ne olur? Siz, buna üye olursanız hiçbir şey olmaz. Yani bizim çok ciddi devlet sektöründe çok iyi konumda olan insanlar da var, üyelerimiz. Telekomda çalışan mühendisimiz de var, çok iyi eczacılarımız da var ama bunun yanında ev hanımlarımız da var. Yani sizin üye olmanız size hiçbir şekilde eksi getirmiyor, aksine artı getiriyor. Üye olmanız demek, şu demek; sizin hiçbir kotanız olmadan sadece ilk sisteme girişte 100 Tl, onun dışında üye olmanızla ilgili sizin hiçbir eksiniz yok. Siz zaten bugün hangi mağazaya giderseniz gidin, size bir TC soruyor, değil mi veya bir yerden kargo aldınız, internetten bir sipariş verdiniz, zaten siz oraya bir bilgi giriyorsunuz, sizden bir bilgi istiyor, bu da aynı şey, bunda değişen hiçbir şey yok. Yani çekinmeniz için hiçbir sebebiniz yok. Çalışmak istememek ayrı bir şey, zaten biz hiç kimseyi o zaman zorlamıyoruz veya ben bu ürünü kullanmam, kimseyi zorlamıyoruz. Sadece diyoruz ki siz bir sefer bu ürünleri denerseniz zaten bundan siz vazgeçmeyeceksiniz çünkü gerçekten fiyatına göre çok çok başarılı ürünler olduğunu zaten göreceksiniz. Evinize kadar gelecek, bir de o ayın çalışma boyutu var. Çalışmak isteyenler için çok güzel, para kazandıran, çok güzel tatil ödülleri olan ve sizin kullanımınıza araba veren bir firma. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Yani çalışanın son derece başarılı olduğu, başarılı olamama gibi bir riskinin olmadığı bir iş. Hangi işi yaparsanız yapın bu işi yapabilirsiniz. Çevrenizde olan bir insanla dahi başlasanız onlara en genel kullandığı ürünleri dahi verseniz sizler zaten çok ciddi şekilde bir yıl sonunda çok güzel bir rakama ulaşabiliyorsunuz. Ben bunları söyleyebilirim. Son olarak yaş alın, ama yaşlanmayın diyorum...L R kullanın, kullandırın diyorum... Ayrıca bana instagram hesabım @uluocakm adresimden de ulaşabilirsiniz.

Çok teşekkür ederim.