Güvercinin 'Tapu mesaisi'

SAMSUN

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde her sabah Tapu Müdürlüğüne giren güvercin, mesai sonuna kadar binadan ayrılmıyor.

19 Mayıs Tapu Müdürlüğüne işlemleri için gelen vatandaşlar, ortalıkta rahatça dolaşan, zaman zaman çalışanların kafasına konan güvercini görünce şaşırıyor. "Melek" adı verilen güvercin, vatandaşların ilgisini çekiyor.

19 Mayıs Tapu Sicil Müdürü Mustafa Efendioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adını "Melek" koydukları güvercinin Tapu Müdürlüğünün adeta bir çalışanı gibi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 ay önce soğuk bir günde güvercinin makam odasının penceresini gagaladığını anlatan Efendioğlu, içeri alıp karnını doyurduğu güvercinin ertesi gün tekrar kuruma geldiğini ifade etti.

Efendioğlu, şunları söyledi:

"Daha sonra buradan çıkmamaya başladı. Her gün geliyor. Bazen akşamları pencereden ayrılmıyor, burada kalıyor. Bizimle birlikte mesaiye geliyor. İçeri giriyor, masaların üzerinde dolaşıyor hatta bilgisayar klavyelerini bile gagalıyor. Başımın üzerine çıkıyor orada duruyor. Bu güvercinin başımın üstünde yeri var. Defalarca kovmamıza rağmen dairenin içinden ayrılmıyor. Pencereleri kapattığımızda başka yerden girip tekrar buraya geliyor.'"

'Maskot oldu'

Personelin de ilgilendiği güvercinin daha çok makam odasında vakit geçirdiğini belirten Efendioğlu, ''Güvercini başka bir yere götürerek doğaya saldım ancak birkaç gün sonra geldi, tekrar buldu bizi. Pencereye gelip gagasıyla 'beni içeri al' der gibi vuruyor. İçeri girince de çıkmıyor. Doğal ortamından kopmasın istiyorum ancak bir türlü gitmiyor, ne yapacağımızı şaşırdık. Çalışanların maskotu oldu. Güvercinin bu halini duyanlar özellikle görmeye geliyor'' diye konuştu.

Çalışanlar ise "Melek" adlı güvercine alıştıklarını ve onu göremeyince merak ettiklerini söyledi.