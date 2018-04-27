Güvenlikçi olarak girdiği kütüphanede 'kitap kurdu' oldu

Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde güvenlikçi olarak çalışan İbrahim Yiğit, tarih kokan sayfaların tutkunu oldu.

Tarihi Sur ilçesinde Ulu Cami Külliyesi girişinde misafirlerini karşılayan Mesudiye Medresesi, ev sahipliğini yaptığı yazma eser kütüphanesiyle zamanda yolculuğun kapılarını aralıyor.

Aralarında İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı "Urzucet Fi't-Tıb"ın da yer aldığı binlerce el yazma eserin yer aldığı kütüphane, okurlar için eşsiz bir hazineye ulaşma imkanı sunuyor.

Bu kütüphanenin müdavimleri arasında en dikkat çeken kişilerden biri ise tarihi medresenin güvenlik görevlisi İbrahim Yiğit. İşe başladığı ilk günlerde merakı dolayısıyla raflardaki el yazma eserlerin tıpkı basımlarını incelemeye başlayan Yiğit, okuduklarından çok etkilendi.

Kısa sürede merakı tutkuya dönüşen Yiğit, zaman içerisinde kütüphanenin müdavimleri arasında yer aldı. Güvenlikçi Yiğit, izin günlerinde zamanının büyük kısmını tarihi mekanda kitap okuyarak geçiriyor.

Kitap okumayı "yürek işi" olarak nitelendiren Yiğit, her ay maaşının bir kısmıyla kitap alıyor.

Hem iş yeri hem okul

İbrahim Yiğit, kütüphanenin kendisi için hem iş yeri hem de okul olduğunu söyledi.

Yiğit, kütüphanede çalışmasının kendisi için çok büyük bir şans olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mesai saatlerinin dışında dahi kütüphaneden ayrılmıyorum. Buradaki eserleri okuyup, araştırabiliyorum. Erken gelip buradaki kitaplardan istifade ediyorum, mesai saati gelince görevime başlıyorum."

"Burası benim için bir liman"

Çalışmaya başladığında ne kadar şanslı bir insan olduğunun farkına vardığını, kitaplarla iç içe bir yerde iş başı yaptığını aktaran Yiğit, kütüphanedeki Kadı Beyzavi'nin "Tevalihul Envar" ile Şehlistani'nin "El-minel vel Nihal" eserlerinden çok etkilendiğini söyledi.

"Okumak kalp işidir"

Kitap okumanın önemine değinen Yiğit, şunları dile getirdi:

"Her ay maaşımın bir kısmını kitap için ayırıyorum. Benim ihtiyaç listemin içerisinde her zaman kitap da yer almıştır. Boş vakitlerde değil, kişinin feragat ederek kitaba vakit ayırması gerektiğini düşünüyorum. Ben lise mezunuyum, üniversite okumadım. Okumak kalp işidir."