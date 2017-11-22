GÜVENLİK ONLARDAN SORULUR

HASRET DİLEK DELİER

KONYA

Kariyer Güvenliğin yöneticisi Cemal Okdemir ve yol arkadaşları Kimya Baştürk, Pınar Merve Tokmak, Mehri Merodova ve Buse Ebe; eski dost Noveotel Güvenlik Amiri Selahattin Uzun ve Yazar Hasret Dilek Delier ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Kalite ve güvenden ödün vermeden ekibiyle hizmet vermeye devam eden Kariyer Güvenlik, eğitim vermenin yanı sıra başta Konya Novotel olmak üzere Konya'da kurumsal firmalara özel güvenlik personeli desteği sağlamaktadır. Katıldıkları davette Hasret Dilek Delier'in objektifine hatıra fotoğrafı veren ekip, katılmış oldukları davetin sunduğu müzik ve şarkılarla güzel bir akşam geçirdi.