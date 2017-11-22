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GÜVENLİK ONLARDAN SORULUR

Konya'da özel bir davette, 2007 yılından bu yana özel güvenlik eğitim sektöründe faaliyet gösteren Kariyer Güvenliğin ekibi, Önce Vatan Gazetesi Köşe yazarı Hasret Dilek Delier ile bir araya geldi.

GÜVENLİK ONLARDAN SORULUR

Konya'da özel bir davette, 2007 yılından bu yana özel güvenlik eğitim sektöründe faaliyet gösteren Kariyer Güvenliğin ekibi, Önce Vatan Gazetesi Köşe yazarı Hasret Dilek Delier ile bir araya geldi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:12
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GÜVENLİK ONLARDAN SORULUR

HASRET DİLEK DELİER

KONYA

Kariyer Güvenliğin yöneticisi Cemal Okdemir ve yol arkadaşları Kimya Baştürk, Pınar Merve Tokmak, Mehri Merodova ve Buse Ebe; eski dost Noveotel Güvenlik Amiri Selahattin Uzun ve Yazar Hasret Dilek Delier ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Kalite ve güvenden ödün vermeden ekibiyle hizmet vermeye devam eden Kariyer Güvenlik, eğitim vermenin yanı sıra başta Konya Novotel olmak üzere Konya'da kurumsal firmalara özel güvenlik personeli desteği sağlamaktadır. Katıldıkları davette Hasret Dilek Delier'in objektifine hatıra fotoğrafı veren ekip, katılmış oldukları davetin sunduğu müzik ve şarkılarla güzel bir akşam geçirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GüvenlikKonyaDavetKARİYER GÜVENLİKönce VatanHasret Dilek Delier
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