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Güvenlik görevlisinden örnek davranış

Kocaeli'deki Doğal Yaşam Parkı'nda çalışan güvenlik görevlisi, içinde 30 bin lira değerinde ziynet eşyası olan çantayı sahibine teslim etti.

Güvenlik görevlisinden örnek davranış

Kocaeli'deki Doğal Yaşam Parkı'nda çalışan güvenlik görevlisi, içinde 30 bin lira değerinde ziynet eşyası olan çantayı sahibine teslim etti.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:41
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Güvenlik görevlisinden örnek davranış

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Doğal Yaşam Parkı'nda çalışan güvenlik görevlisi, bulduğu ve içinde 30 bin lira değerinde ziynet eşyası olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Yaşam Parkı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Recep Çetin, ağaçlık alanda siyah renkli bir çanta buldu.

Güvenlik amacıyla çantayı kontrol eden Çetin, içinde ziynet eşyası olduğunu fark ettiği çantayı amirlerine teslim etti.

Yetkililer, Zeynep Songül Ulusoy'a ait olduğunu tespit tespit ettikleri 30 bin lira değerindeki ziynet eşyayı sahibine ulaştırdı.

"Üzerime düşen görevi yaptım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, parkta gezen vatandaşların bazen eşyalarını unuttuklarını belirterek, "Sorumlu olduğum alanda kontrol görevimi yaparken ağaçlık alanda siyah bir çanta olduğunu fark ettim. Güvenlik amaçlı çantayı açarak hızlı bir şekilde kontrol ettim. Daha sonra durumu amirlerime bildirdim. Amirlerim çantanın içerisindeki kimlik bilgilerinden sahibine ulaştı. Kadına çantasını teslim ettik. Üzerime düşen görevi yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

Ulusoy da yapılanın örnek bir davranış olduğunu belirterek, Çetin ve yetkililere teşekkür etti.

AA

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