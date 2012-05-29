Güroymak'taki saldırıyı düzenleyen terörist öldürüldü

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Kriminal Laboratuvar'ında yapılan inceleme sonucu, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren Köyü kırsalında, 8 Mayıs'ta 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Olayda ölü ele geçirilen C.K isimli bölücü terör örgütü mensubu, Bitlis'in Güroymak ilçesi Kekliktepe mevkisinde, 18 Ekim 2011'de Güroymak Emniyet Amirliği'ne ait zırhlı aracın geçişi esnasında, el yapımı patlayıcı madde düzeneğinin patlatılması sonucu, 5 polis memurumuzun şehit olmasına, 6 sivil vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve bir vatandaşımız da yaralanmasına sebep olan saldırının faillerinden olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir.''