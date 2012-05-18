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Güroymaklı öğrencilerden örnek davranış

Öğrenciler, tiyatro oyunundan elde ettikleri geliri, geçen yıl Güroymak'ta teröristlerce şehit edilen polis memurunun eşine gönderdi

Güroymaklı öğrencilerden örnek davranış

Öğrenciler, tiyatro oyunundan elde ettikleri geliri, geçen yıl Güroymak'ta teröristlerce şehit edilen polis memurunun eşine gönderdi

18 Mayıs 2012 Cuma 11:06
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Güroymaklı öğrencilerden örnek davranış

BİTLİS- Güroymak İMKB Lisesi öğrencileri, sahneledikleri ''Eşref Paşalı'' adlı tiyatro oyunundan elde ettikleri geliri, geçen yıl Güroymak'ta terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Kamuran Ercan'ın eşine gönderdi.

Elde edilen geliri şehit ailesine göndermesi için, öğrencilerle birlikte Güroymak Emniyet Müdürü Mehmet Bozkurt'u makamında ziyaret eden İMKB Lisesi Müdürü Yahya Söner, geçen yıl yaşanan olayda 5 polis memurunun şehit olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin düzenlediği tiyatroda, elde edilen geliri şehit polis memurunun ailesine göndermek istediğini ifade eden Söner, şöyle konuştu:

''Öğrencilerimiz bilet karşılığında elde ettiği 500 lirayı şehidimizin ailesine göndermek istedi. Aileye ulaştırılması için parayı emniyet müdürümüze teslim ettik. Öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve tiyatro gibi sosyal aktiviteler yaparak, milletimize yararlı bireyler olmaları için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alması için gayret sarf ediyoruz.''

Güroymak Emniyet Müdürü Mehmet Bozkurt ise, öğrencilerin böyle bir girişimde bulunmasının, kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bozkurt, ''Bu davranış şehitlerimizi ve ailelerini unutmadığınızın kanıtıdır. Öğrencilerin tiyatroda elde ettiği geliri bağışlamaları, toplumsal birlikteliğin güzel bir örneğidir. Bu davranışın bütün öğrencilere örnek olmasını diliyorum'' dedi.

Ziyaret sırasında öğrenciler, şehit polis memuru Kamuran Ercan'ın eşini arayarak, kendilerini unutmadıklarını ve acılarını paylaştıklarını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 03:06
Anahtar Kelimeler:
Güroymaklı öğrencilerden örnek Davranış
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