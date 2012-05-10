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Gurbetçiye oy kolaylığı

Yurtdışında yaşayan vatandaşların seçimlerde, bulundukları ülkede oy kullanmasını kolaylaştırmasını amaçlayan yasa tasarısı yasalaştı.

Gurbetçiye oy kolaylığı

Yurtdışında yaşayan vatandaşların seçimlerde, bulundukları ülkede oy kullanmasını kolaylaştırmasını amaçlayan yasa tasarısı yasalaştı.

10 Mayıs 2012 Perşembe 08:41
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Gurbetçiye oy kolaylığı

     Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki seçimlerde, bulundukları ülkede oy kullanmasını kolaylaştırmayı ve vatandaşlık hukukundan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlayan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edililerek yasalaştı. 
     Kanun, yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki seçimlerde, bulundukları ülkede oy kullanmasını kolaylaştırmayı ve vatandaşlık hukukundan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.
     Yurtdışı seçmen listeleri, yurtdışı seçmen kütüğü esas alınarak YSK tarafından elektronik ortamda oluşturulacak ve ilan edilecek.
     Hangi yurtdışı temsilciliğinde ve mahalde sandık kurulacağı YSK tarafından belirlenecek.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlar da yurtiçinde yaşayanlar gibi açık adres esasına göre kayıt altına alınacak.
Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 00:43
Anahtar Kelimeler:
Gurbetçi
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