Günübirlik Çınarcık Gezisi

Yaz aylarında tatilcilerin tercih ettiği bölge kış aylarında da sakin ve huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin tercihi olmaktadır.

Çınarcık Gezilecek Yerler

Özellikle kaplıca, yayla, doğa ve deniz turizmi ile her mevsim tercih edilecek bölgelerden biri olması ilgi görmesini sağlamaktadır. Bölgeye gelenlerin gezmek isteyeceği yerler arasında paşa Limanı, Erikli Yaylası, Delmece Yaylası, Kocadere Burnu, Dikilitaş Burnu gibi yerler bulunmaktadır. Krater gölü gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biridir.

Farklı ağaç türlerini barındıran yaylalar da temiz hava almak ve dinlenmek isteyenler için eşsiz bir seçenek olmaktadır. Şifalı suların bol olduğu bölgede özellikle dinlenmek ve yenilenmek isteyenlerin tercih edeceği alanlar yer almaktadır. Termal kaplıcalar konaklamak ve kış aylarında rahatlamak için uygundur.

Çınarcık Yapılacaklar

Yeme içme konusunda tercih edebileceğiniz mekanlar özellikle damak zevkinize uygun seçenekleri sunması sayesinde daha etkili ve verimli sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Eğlenmek isteyenler için Club Kale, Cemos Beach, Mawish Beach Club gibi mekan seçenekleri bulunmaktadır. Tatilciler için hazırlanmış olan eğlenceli mekan seçenekleri sayesinde daha fazla eğlenme imkanı elde edilebilir.

Denizde serinlemek isteyenler hem plaja gidebilir hem de plajlarda bulunan mekanlarda eğlenme imkanına sahip olabilirler.

Çınarcık Konaklama Seçenekleri

Gezmek amaçlı gelenler konaklama konusunda pek çok farklı otel ve pansiyon seçenekleri arasından seçim yapabilirler. Uygun fiyat seçeneği ile lüks ve konforlu alanlarda yapacağınız konaklama için online rezervasyon işlemi ile de gitmeden yerinizi ayırtabilirsiniz.

Eylül Pansiyon, Maiak Pansiyon, Türkan Motel, Uğur Termal Residence gibi çok sayıda farklı konaklama alanı arasından seçim yapabilirsiniz.

Çınarcık Ulaşım Olanakları

Çınarcık’a gelecek olanlar karayolu veya denizyolu üzerinden bölgeye ulaşım sağlayabilirler. Pek çok farklı ilçe üzerinden düzenlenen İDO seferleri sayesinde günün her saati bölgeye ulaşım için denizyolu üzerinden ulaşım sağlanabilir. Çınarcık İDO biletinizi www.bilet.com’dan alabilirsiniz.

Yaz aylarında daha yoğun talep görüldüğü için bu konuda özellikle seferlerin arttırılması daha fazla sefer üzerinden ulaşım sağlanmasına yardımcı olmaktadır.