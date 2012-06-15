Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Güney Marmara kıyıları temiz

Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısında su kalitesi temiz çıktı

Güney Marmara kıyıları temiz

Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısında su kalitesi temiz çıktı

15 Haziran 2012 Cuma 13:00
780 Okunma
Güney Marmara kıyıları temiz
BURSA - Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısında yapılan ölçümlerde su kalitesinin, referans değerler aralığında olduğu belirlendi.

Bursa Sağlık Müdürlüğü'nce haziran ayında gerçekleştirilen ''Güney Marmara Deniz Suyu Kirliliği Ölçümleri''nin sonuçlarından yaptığı derlemeye göre, Mudanya'da 7, Gemlik'te 8, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü'nde 4 noktada ölçüm yapıldı.
100 mililitrede bulunan bakteri sayısının ''kılavuz ve zorunlu değerler'' dikkate alınarak incelendiği ölçümlerde, ''Toplam Koliform, Fekal Koliform ve Fekal Streptokok'' parametreleri, referans değerler aralığında çıktı.
Su kalitesi, ölçüm yapılan 22 plajdan 18'inde ''iyi'', 4'ünde ''orta'' düzeyde çıkarken, ''kötü kalite''de suya sahip plaj bulunmadığı tespit edildi.
Parametrelerin tümünün ölçüm sonuçları kılavuz değerlerinin altında ise ''iyi kalitede su'', parametrelerden bir veya birkaçının ölçüm sonuçları kılavuz değerler ile zorunlu değerler arasında ise ''orta kalitede su'', parametrelerden bir veya birkaçının ölçüm sonuçları zorunlu değerlerin üzerinde ise ''kötü kalitede su'' değerlendirmesinin yapıldığı ölçümlerde, Gemlik-Büyükkumla Halk Plajı, Gemlik Küçükkumla Halk Plajı, Mudanya-Burgaz Altın Kum Halk Plajı ve İznik Gölü-Darka Tatil Köyü'nde ''orta kalitede su tespiti yapıldı.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 05:01
Anahtar Kelimeler:
Temiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ