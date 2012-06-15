Güney Marmara kıyıları temiz

BURSA - Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısında yapılan ölçümlerde su kalitesinin, referans değerler aralığında olduğu belirlendi.



Bursa Sağlık Müdürlüğü'nce haziran ayında gerçekleştirilen ''Güney Marmara Deniz Suyu Kirliliği Ölçümleri''nin sonuçlarından yaptığı derlemeye göre, Mudanya'da 7, Gemlik'te 8, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü'nde 4 noktada ölçüm yapıldı.

100 mililitrede bulunan bakteri sayısının ''kılavuz ve zorunlu değerler'' dikkate alınarak incelendiği ölçümlerde, ''Toplam Koliform, Fekal Koliform ve Fekal Streptokok'' parametreleri, referans değerler aralığında çıktı.

Su kalitesi, ölçüm yapılan 22 plajdan 18'inde ''iyi'', 4'ünde ''orta'' düzeyde çıkarken, ''kötü kalite''de suya sahip plaj bulunmadığı tespit edildi.

Parametrelerin tümünün ölçüm sonuçları kılavuz değerlerinin altında ise ''iyi kalitede su'', parametrelerden bir veya birkaçının ölçüm sonuçları kılavuz değerler ile zorunlu değerler arasında ise ''orta kalitede su'', parametrelerden bir veya birkaçının ölçüm sonuçları zorunlu değerlerin üzerinde ise ''kötü kalitede su'' değerlendirmesinin yapıldığı ölçümlerde, Gemlik-Büyükkumla Halk Plajı, Gemlik Küçükkumla Halk Plajı, Mudanya-Burgaz Altın Kum Halk Plajı ve İznik Gölü-Darka Tatil Köyü'nde ''orta kalitede su tespiti yapıldı.