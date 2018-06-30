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Güney Ege sahilleri giderek doluyor

Seçimlerin tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolmaya başlarken, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

Güney Ege sahilleri giderek doluyor

Seçimlerin tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolmaya başlarken, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:39
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Güney Ege sahilleri giderek doluyor

Türkiye'nin 1484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip ili olan Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla, 240 bin yatak kapasiteli tesislerinde, yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunuyor. 

Seçimlerin tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolmaya başlarken, 240 bine yakın yatak kapasitesi ile önemli bir destinasyon olan Muğla ve turistik ilçelerinde hafta başından itibaren turizm hareketliliği arttı.

Seçimlerin ilk turda tamamlanmasıyla Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ula, Datça, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki merkezlere dönüş yapan tatilciler gönüllerince eğleniyor.

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, son yılların en iyi turizm sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Seçimlerin ardından tekrar sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladığını belirten Okutur, "Şimdi artık her şeyi bir kenara bırakıp ekonominin iyiye gitmesi ve turizmin hak ettiği yere gelmesi için çalışmamız lazım. Bu yıl iyi bir turizm sezonu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu yoğunluk artarak devam edecek." dedi. 

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, seçimler nedeniyle daha önce gelen birçok misafirin, seçimde oy kullanmak üzere kendi illerine geri döndüğünü söyledi.

Seçimin ardından pazartesi ve salı gününden itibaren Bodrum'a dönüşlerin başladığını belirten Kavala, "Bu artarak da devam ediyor. Bu yoğunluğun temmuz ve ağustos ayında herhangi bir sıkıntı olmazsa Türk müşteriler açısından iyi bir dönem olacağını kesinlikle görüyoruz. Bu oylarda otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 90'ların üzerinde olacak." diye konuştu.

"Ciddi iç pazar talebi var"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, temmuz ayı itibarıyla rezervasyonlarda artış yaşandığını ifade etti.

Artışın sonraki aylarda da süreceğini anlatan Bülbüloğlu, "Ciddi bir iç pazar talebiyle karşı karşıyayız. Sadece Marmaris’te değil güneydeki bütün destinasyonlarda görüntü böyle. Marmaris dış pazarda çok popüler bir destinasyon. İngiltere’den çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ocak ayından bu yana bu akış devam ediyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BODERMuğlaTurizm
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