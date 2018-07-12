GÜNEŞ TUTULMASI

Hazırlayan: Özlem Çetinkaya Yılmaz

(Partial Eclipse)

13 Temmuz 2018’de Ankara saati ile saat 05:50’de Yengeç burcunun 20°41’derecesinde, yılın ikinci “Parçalı Güneş tutulmasını” yaşayacağız.

Dolayısı ile; PLÜTO ile karşıt açıda olan bu tutulmanın zorlayıcı etkilerle başlatacağı olaylara dikkat çekiyor gökyüzü.

YENGEÇ: Koruyup, kollayan anaç tavırlar. Empati tarafımız güçlenir. Yengeç burcunda gerçekleşen tutulmalarda, duygusal ve hassas oluruz.

Bu süreçte; içgüsel olarak bazı eskiye dayalı bilgilere ulaşırız.Bu bilgiler, içeriden dışa doğru çıkmak isteyen bilgiler gibi, sezgisel olarak birden bildiğimiz bilgiler olurlar.

Anlık fark edişlerle, hayatımıza girerler.

Sezgilerimiz bugünlerde artar ve çevremizde ki kişilere karşı aşırı hassaslaştığımızdan biraz da depresif görünebiliriz.

Çevremizde ki kişileri kaybetmememiz için, aşırı alıngan tarafımızı kontrol altına almamız önemli olacaktır.

Milliyetçi duygularımız bu günlerde tavan yapar. Muhafazakar, gelenekçi tavırlar sergileriz.

Güneş tutulmaları; gökyüzünde Dünya’dan bakıldığında Ay ile Güneş’in kavuşum yaptığı zamanlardır. Yalnız bu kavuşumlara Ay düğümleri de eşlik ettiklerinden kaderseldirler.

Bu nedenle etkileri nedeniyle önemlidirler.

Güneş Tutulmaları Yeniay’lara benzer. Yeni başlangıçlardır. Yepyeni olayların tohumlarının gökyüzüne ekildikleri zamanlardır.

Bu niyetler ve dileklerin veya yapılan bir ilk adım; bu zamanlarda ekilir. Zaman içinde olgunlaşır ve aynı Dolunay’larda olduğu gibi, Ay tutulmaları zamanında o olayların neticeleri görülmeye başlar. Olaylar olgunlaşmıştır ve artık bir karar aşamasındadır.

Tutulma: Güney Avustralya, Pasifik ve Hint okyanusundan izlenecek.

Yaklaşık 2 saat 20 dakika sürecek olan “Parçalı Ay Tutulması” Türkiye’den gözlenmeyecek.

13 Temmuz 2018’de Ankara saati ile saat 05:50’de Yengeç burcunun 20°41’derecesinde, yılın ikinci “Parçalı Güneş tutulmasını” yaşayacağız.

Dolayısı ile; PLÜTO ile karşıt açıda olan bu tutulmanın zorlayıcı etkilerle başlatacağı olaylara dikkat çekiyor gökyüzü.

İkili ilişkilerde ve diplomaside saygı-sevgi- görgü ile yaşanacak sınamalar olacağı gibi; diplomaside “açık düşmanlıkların” yıkıcı gücü ile karşılaşabiliriz, tutulma sonrasında yaşanacak olan süreci.

Bu süreçte yanlış ve yolunda gitmeyen ortaklıklar bu süreçte sona erer. Ciddi olanlar ise, kalıcı birliktelik olarak gelişir.

Bu süreç pamuk ipliğine bağlı birliktelikleri bitirirken; ciddi olanları ise kalıcı olarak birbirine kenetler.

Sadakate önem verenler bu süreçte kazanan taraf olur. Yüklenilen sorumluluklar iki kişinin omzunda daha kolay taşınır olur.

Tutulmalar kadersel olaylar olduğundan bitişlerde de, yeni başlangıçlarda da akışta kalın. Hayat artık size faydası olmayanı hayatınızdan çıkarıyordur.

Veya sizin cesaret edemediğiniz bir beraberliği hayatınıza sokuyordur.

13 TEMMUZ 2018 GUNES TUTULMASINDA TURKIYE

13 Temmuz 2018’de Ankara saati ile saat 05:50’de Yengeç burcunun 20°41’derecesinde gerçekleşen, yılın ikinci “Parçalı Güneş tutulmasını” Türkiye’nin imajı olan, birinci evinde yaşayacağız.

Dolayısı ile; PLÜTO ile karşıt açıda olan bu tututlmanın zorlayıcı etkilerle başlatacağı olaylara dikkat çekiyor gökyüzü.

Plüto bu konumu ile, güçlü ve yıkıcı düşmanlarımızla, baş etmek üzere girişeceğimiz işlerle ilgili yeni bir başlangıcı anlatıyor bu Güneş Tutulması.

1.ev: İmaj, dış Dünya’yı algılayışımız ve dış Dünya’nın bizi algılayış şekli

Halk: “kol kanat geren”, “besleyip büyüten” empatik halk, dış Dünya’ya imajını da bu yüzü ile verecektir. “Anaç” tavrını halkımız tüm Dünya’ya göstereceği bir Güneş tutulması olacak, bu yılın ikinci Güneş tutulması.

13 TEMMUZ 2018 GUNES TUTULMASINDA BURÇLAR

Koçlar ve yükselen Koçlar

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; dördüncü ev olan “ebeveynler ve yaşadığınız yer olan” alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay boyunca yaşadığınız yeri evinizi daha güvenilir ve barınılır hale getirebilirsiniz. Evinizde kendinizi “güvende” hissetmek sizin için bu tutulma sonrası önem kazanacak.

Ayrıca bu süreçte eşinizin kariyeri ile ilgili yeni bir başlangıçtan söz edebilirim.

Bu süreçte gelişebilecek olaylar nedeniyle; annenizin ve babanızın imajı için , “koruyup, kollayan” ebeveynler olarak yeni bazı girişimler yapabilirsiniz.

Varsa evcil hayvanınızın sağlığı ile ilgili, tutulma sonrası bir anne gibi bakımınıza ihtiyacı olabilir. Sağlıklı yaşam için önemli adımlar atabilirsiniz.

Boğalar ve yükselen Boğalar

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; üçüncü ev olan kardeş, kuzen ve yakın akrabalarınızla ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay boyunca bir ticareti veya bir eğitimi yaşantınızda başlatabilirsiniz.

Ayrıca tutulma sonrası kardeş /kuzen veya yakın akrabalarınızın ile ilgili bir “koruyup, kollama” konusu gündeme gelebilir. Onlara geçici bir annelik konusu gündeme gelebilir.

Bu Güneş tutulmasının sizin için başka bir konusu ise; eşinizin yurtdışı seyahatleri, ticaret işleri ve yabancılarla olacak olan işler ile ilgili yaşantınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

İkizler ve yükselen İkizler

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; ikinci eviniz olan “maddi ve manevi değerleriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası “değerleriniz” ile ilgili yeni bir anlayış ile kazanımlarınız konusunda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Ayrıca eşiniz ortaklarıyla kazançları ile ilgili girişimlerini de bu süreçte başlatabilir.

Varsa çocuğunuzun bir kariyer fırsatı tutulma ve takip eden 6 ay boyunca gündem oluşturabilir.

Kardeşinizin bu süreçte sizin empatinize ihtiyacı olabilir. Ona daha yakın olarak onun hayatında daha “anaç” olacağınız bir süreç başlatabilirsiniz.

Bir arkadaşının evinin “güvenlik” konusu ilgilenmeniz gereken bir konu olabilir. Barınmak için onun hayatında tutulma sonrası bazı girişimleriniz olabilir.

Yengeçler ve yükselen Yengeçler

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; “imajınız” olan birinci ev alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; ; imajınızla ilgili bir takım yeni çalışmaların içine girebilirsiniz. Her zamankinden empatik görüneceğiniz, kendi imajınızla ilgili, “anaç” bir görüntü kazanmak üzere girişimlerde bulunabilirsiniz.

Kendinize “vintage” olan bir giyim stili benimseyebilir, gardolabınızı yenileyebilirsiniz.

Varsa çocuğunuzun “yüksek eğitim” konusunda, yeni bir seçim yaptığını görebilirsiniz. Yurtdışı konusu gündeme gelebilir.

Yardımcılarınızın veya iş arkadaşlarının hayatlarında ki sorunlarına, özellikle kredi borç gibi ödeme ile olan sorunlarında, onlara yol gösterip “anaç” davranacak bir girişimde bulunabiliriz.

Aslanlar ve yükselen Aslanlar

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; on ikinci eviniz olan “kendi kişisel gelişim” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; kendi kişisel gelişiminle ilgili “empatik” bir çalışmayı hayatınızda başlatabilirsiniz. Tutulmadan sonraki 6 ay veya 1 yıllık olabilecek olan bu süreci, kendinizi ve iç dünyanızı yenilerken, ruhunuzu dinlendirip, kendinizi yeniden şarj edeceğiniz bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz.

Bu sizin için bir rehabilitasyon süreci olarak ta gelişebilir.

Eşinizin sağlığı için yepyeni bir yaşam stili benimseyebilir, tutulmadan sonra bu yolda farklı bir başlangıç yapabilirsiniz. Hem yaşam stili, hem de beslenme alışkanlığı olarak sıra dışı bir adım atabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ilgili, sahip oldukları yani varlıkları ile “özdeğer”lerini ölçmeniz konusunda bir yüzleşme yaşayabilirsiniz.

Yani arkadaşlarınızı sahip oldukları ile değerlendirdiğinizi fark edebilirsiniz. Dolayısı ile tutulma sonrası kendi kişisel gelişim alanınızda, “özdeğer” ile ilgili önemli bir adım atabilirsiniz. Bu farkındalık ile tutulmadan sonra, yaşama yeni bilinç ile bakabilirsiniz.

Başaklar ve yükselen Başaklar

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; on birinci eviniz olan “sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız“ alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, üye olduğunuz dernekler veya kluplerde “annelik, koruyup, kollamak” üzerine sosyal bir proje olacak yeni bir başlangıçtan söz edebiliriz.

Gelecekle ilgili özellikle “annelik” üzerine bir takım sosyal projeleri, tutulma sonrası takip eden 6 aylık süreçte başlatabilirsiniz.

Varsa evcil hayvanınızın sağlığı ile ilgili bazı önlemler almak adına yeni bir beslenme stili belirleyebilirsiniz.

Tutulma sonrası kardeş/kuzen veya diğer yakın akrabalarınızdan birinin eğitimi ile ilgili bir yurt dışı konusu gündeminize girebilir. Kardeşinizin eğitim ile ilgili yeni bir adım atabilirsiniz.

Teraziler ve yükselen Teraziler

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; onuncu eviniz olan “kariyeriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; yeni bir kariyere başlangıç yapabileceğiniz fırsatlar doğabilir.

Tutulmayı takip eden günlerde toplum önünde “koruyan, kollayan” bir duruş sergileyebilirsiniz.

Kariyeriniz nedeniyle, partnerinizin kardeşi ile ilgili konular gündeme gelebilir.

Tututlma sonrası takip eden 6 aylık olan bu süreçte, çocuğunuzun sağlığı ile ilgili önemli olacak olan, “onu daha iyi anlayacağınız, empatik”, yeni bir yaşam stilini hayatınızda başlatabilirsiniz.

Eşinizin ataları ve kökleri ile ilgili konular da bu tutulma sonrası, öne çıkacak konulardan.

Akrepler ve yükselen Akrepler

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; dokuzuncu eviniz olan “yüksek eğitim, yurtdışı işleriniz” ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde, yurtdışı ile ilgili seyahatler konusunda derin araştırmalar yapıp yüksek eğitim ile ilgili bir girişimde bulunabilirsiniz. Bu eğitim araştırma ve bilim üzerine olabilir.

Deniz aşırı bir seyahat tutulma sonrası gündeminize girebilir.

Arkadaşlarınızın gelecek projeleri ile ilgili, onlara empatik yaklaşımlarınızla yardım edebilirsiniz.

“Kardeşinizin düşmanları” konusu bu tutulma sonrasında, kardeşinizi “koruyup kollayacağınız” yeni yaşam stili ile bir başlangıç yapabilirsiniz. Kardeşinize “kol kanat gereceğiniz” bir süreç olabilir bu tutulma sonrası.

Yaylar ve yükselen Yaylar

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; sekizinci eviniz olan “ortak kazançlarınız” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; yeni bir ortaklık başlatabilirsiniz bu ortaklık konusu, beslenme, güvenlik veya annelik veya çocuk bakıcılığı gibi konular üzerine olabilir.

Tutulmayı takip eden 6 ay olan süreç içinde, ödemeler gelir ve gider konularınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

Kardeşinizin de sağlığı ile ilgili, yeni bir beslenme şeklini yeni yaşam biçimi olarak yaşantınıza dahil edebilirsiniz.

Ortağınızın “ koruyup, kollayan” imajı konusunda, tutulma sonrası yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; yedinci eviniz olan “evlilik” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bekar olanlar yeni ciddi bir evliliğe adım atabilirler. Veya evli olanlar ise evliliklerine yeni bir yön vermek adına yeni bir başlangıç yapabilirler.

Evliliğiniz ve partnerinizle ilgili empatik ilişkiniz, bu tutulma sonrası gündeminizi oluşturabilir.

Ayrıca bu tutulma sonrası eşinizin imajı konusunda da yeni bir başlangıç yapabileceğiniz bir fırsat olacak önünüzdeki 6 aylık süreçte.

Empatik yaklaşımınız ile ortağınızın kişisel gelişimine olumlu etkileriniz olabilir. Ona göstereceğiniz “koruyup kollayan” yaklaşımınızın onun yaşantısında yeni bir süreç başlatacaktır.

Kovalar ve yükselen Kovalar

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; altıncı ev olan “sağlık” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; sağlıklı yaşam adına yaşamınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz

Sağlık konularınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konuların öne çıkacağı bir tutulma olacak bu sizin için. Takip eden 6 ay boyunca, “sağlıklı yaşam”adına yeni bir beslenme bicimini hayatınıza dahil edebilirsiniz.

Kardeşinizin yaşadığı yer ile ilgili, ona kol kanat germeniz ve onun hayatına “anaç” dokunuşlarda bulunmanız ile bu tutulma sonrası yeni bir sürece başlayabilirsiniz.

Bir arkadaşınızın kredi ve borç konusunda sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Dolayısı ile onunla empati yaparak, ona yol göstermeniz, “kol kanat” germeniz önemli bir girişim olabilir sizin için.

Balıklar ve yükselen Balıklar

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; beşinci eviniz olan “çocuk ve aşk” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası ve takip eden 6 ay içinde duygusal ve hassas olduğunuz yeni bir aşka başlayabilirsiniz

Eğer çocuğunuz varsa; onunla “keyif aldığınız konularla ilgili, bir spor veya sanatla” ilgili yeni bir başlangıç yapmanız muhtemeldir.

Bu süreçte şans oyunlarından yana veya borsa gibi yatırımlarınızdan da şansınız olabilir.

Eşinizin gelecek projeleri, tutulmadan sonra takip eden 6 ay boyunca gündeminizi oluşturacaktır.

Hayatlarında bir çocuk isteyenler, bu tutulma sonrası bazı girişimlerde bulunabilirler. Veya başka çocuklara “koruyucu anne olabilirler.

Danışmanlık hizmetleri için lütfen, [email protected] başvurunuz.