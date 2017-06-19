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Gündüz eczanede, akşam sahnede

Trabzon'da gündüzleri eczacı kalfası olarak görev yapan 51 yaşındaki Zeki Kamber, akşamları ise gençliğinden beri gönül verdiği tiyatrolarda sahne alıyor, koroda şarkı söylüyor.

Gündüz eczanede, akşam sahnede

Trabzon'da gündüzleri eczacı kalfası olarak görev yapan 51 yaşındaki Zeki Kamber, akşamları ise gençliğinden beri gönül verdiği tiyatrolarda sahne alıyor, koroda şarkı söylüyor.

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:36
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Gündüz eczanede, akşam sahnede

Trabzonlu eczacı kalfası Zeki Kamber, çocukluk hayali tiyatro sanatçılığını akşamları sahne aldığı özel tiyatroda gerçekleştiriyor.

Ortahisar ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Kamber, lise yıllarında edebiyat öğretmeninin yönlendirmesiyle tiyatro sanatıyla tanıştı.

İlgi duyduğu oyunculuk alanında maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim alamasa da kendisini yetiştiren ve 32 yıldır tiyatroyla ilgilenen Kamber, kentteki özel tiyatrolarca sahnelenen oyunlarda görev aldı.

Tiyatronun ardından müziğe de ilgi duyan Kamber, yaklaşık 15 yıldır Karadeniz Folklor ve Müzik Eğitimi Gençlik Spor Kulübü Derneği korusunda solistlik yapıyor.

İmkanlar elvermediği için konservatuvar eğitimi alamadığını dile getiren Kamber, "Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü mezunuyum. O zamanlar imkanımız olsaydı ben şimdi 25 yıllık Devlet Tiyatrosu oyuncusu olabilirdim fakat alaylı bir oyuncu olarak halimden memnunum." dedi.

Kamber, bir eczanede kalfa olarak çalışmaya başladığını belirterek, yaklaşık 20 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü, boş zamanlarında bazen taksi şoförlüğü de yaptığını anlattı.

Tiyatro ortamının çok güzel olduğunu vurgulayan Kamber, "Sosyal faaliyetlerde bulunduğum ve böyle bir ortamın içinde olduğum için oldukça mutluyum. Çok şükür sosyal faaliyet anlamında birçok şeyi yaptım. İnsanların aklına gelebilecek ne varsa ilgilendim. Çok güzel kazanımlar elde ettim." diye konuştu.

15 Temmuz'u kaleme aldı

Kamber, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve halkın verdiği mücadeleye ilişkin "Yeniden Dirilmek" adlı tiyatro oyunu yazdığını ifade ederek, "15 Temmuz darbe girişimi, bir ulusun egemenliğini yok etmeye yönelik bir hareketti. Buna karşı durmamız gerekiyor. Bu yapılanları sonraki kuşaklara aktarmak için bir şeyler yapmamız gerekir diye düşündüm. 15 Temmuz'dan sonra 20-30 gün içinde yazmaya çalıştım ve 30 Nisan'da oynadık." dedi.

Yönetmenliğini yaptığı oyunda 30 kişilik ekibin görev aldığını kaydeden Kamber, eseri 15 Temmuz'da yapılması planlanan programda sahnelemek için girişimde bulunduğunu söyledi.

Kamber'in çalıştığı eczanenin sahibi Hakan Zaman ise kalfasının çok yönlü bir kişi olduğunu belirterek, ara sıra yoğun temposundan dolayı işlerin aksamasına rağmen bunu anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonlu Eczacı Kalfası Zeki KamberEczane
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