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GÜN BATIMI VE DOLUNAYDA TUZ GÖLÜ

Müthiş bir doğa harikası… Dümdüz beyazlığı görünce heyecanlanmamak elde değil.  Ara sıra kırmızı dalgalar görebilirisiniz. Mikroorganizmalar  “Biz de varız.” mesajını veriyor. Seyirlik uçsuz bucaksız bir göl. Beyaz çarşaf gibi.

GÜN BATIMI VE DOLUNAYDA TUZ GÖLÜ

Müthiş bir doğa harikası… Dümdüz beyazlığı görünce heyecanlanmamak elde değil.  Ara sıra kırmızı dalgalar görebilirisiniz. Mikroorganizmalar  “Biz de varız.” mesajını veriyor. Seyirlik uçsuz bucaksız bir göl. Beyaz çarşaf gibi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:55
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GÜN BATIMI VE DOLUNAYDA TUZ GÖLÜ

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Dünyadaki eşi benzeri olmayan Şereflikoçhisar’da bulunan göl.  Güneş doğarken, batarken aynı güzellikte.  Biz Güneş’in batışını seçtik.  Göl, gün batımında buz pisti gibi parlıyor. Aşırı sessizlik ve göz alabildiğine beyazlık.  Sonsuz bir beyazlık üzerindesin. Yürüyorsun yürüyorsun beyazlık bitmiyor.

Müthiş bir doğa harikası… Dümdüz beyazlığı görünce heyecanlanmamak elde değil.  Ara sıra kırmızı dalgalar görebilirisiniz. Mikroorganizmalar  “Biz de varız.” mesajını veriyor. Seyirlik uçsuz bucaksız bir göl. Beyaz çarşaf gibi.

28 Temmuz 2018tarihinde Şereflikoçhisar’dan Tuz Gölü kıyısına geldik. Hayatımıza beyaz turuncu mola verdik.  Başımızı gökyüzüne çevirdik. Dolunayı gökte görünce “Ne çabuk güneş doğuyor.” dedik.  Beyaz kristaller ile gökyüzündeki izlemesi keyifli ayın aldığı şekil dolunayın dansına şahit olduk.  Tüm görkemiyle turuncu kızıllığıyla gökyüzünde sarı sarı duruyordu. Kıyısından bir avuç tuz ve havayla döndük. Bir dolunay gecesini unutulmazlar arasına koyduk.

 Ellerimize kına yaktık göl üzerinde

Çevresindeki boşluğu göz önüne alın gidin, bol bol bağırın, şarkı söyleyin, türkü söyleyin rahatlayın. Biz de öyle yaptık. Şereflikoçhisar Kadın Girişici Derneği olarak beyaz gölün üzerinde türkülerimiz söyledik, kına yaktık ellerimize.

Sizleri de bekliyoruz. Gitmek için, Şereflikoçhisar’a uğrayın. Şereflikoçhisar merkezden araçla yaklaşık 20 dakika daha, Ankara'ya doğru ilerleyin, Tuz Gölü manzarasını seyredebileceğiniz çay bahçesinde dinlenin. Zemin tuz kütlesinden oluştuğundan çıplak ayakla gezin. Eğer terliğiniz varsa gölün ilerilerine hatta karşı kıyıya kadar yürüyebilirsiniz. Derinlik genelde ayak bilekleriniz hizasında. Gün batımında beyaz, pembe ve morumsu renklerin güneşle dansının büyüsüne yolculuk yapın. Güneş ufuk çizgisinde yok olurken; açık mavi laciverte, sarı turuncuya dönüştüğü an sizi başka diyarlara götürecek. Çünkü Tuz Gölü’nün duruluğu ve doğallığı, büyüleyici görüntüsü, güneşin battığı saatlerde ortaya çıkıyor.

  

Uçsuz bucaksız kocaman Tuzdan Çöl düşünün! Çıkarın ayakkabılarınızı ve içine girin. Yanınızda bir çift terlik mutlaka bulundurun.

Fotoğraflarla inanılmaz güzel görünen ışık akşam güneşiydi, ışık huzmesi seçilmekteydi. Gülümsememiz ondandır...

Saklanmaya hazırlanan güneşin gönderdiği son ışınlar, gölün üzerine uzanırken birbirinden harika fotoğraflar çekmek üzere göl üzerinde anları anılara dönüştürün. Gün batımında müthiş yansımalar ve olağanüstü renklerle bezenmiş karelerini yakalama şansınız var.

Bize armağan edilen bu cevher üzerindeki anlarınızı fotoğraflara kaydederek avuçlarınızda bir avuç tuz ile “Tekrar buluşmak” üzere diyerek ayrılmanın keyfini yaşayın.

Günbatımında ışıklar vuruyorsa eğer en sevilenin gözbebeklerine, bu yansıma aydınlık bir geleceğin simgesidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü
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