Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Gülen, ilk Kestanepazarı'ndan kovuldu'

İzmir'deki Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği yöneticileri, İzmir'e 1966'da vaiz olarak atanmasının ardından derneklerinde de görev alan Gülen'in, görüşleri çerçevesinde bir oluşuma yönelmesi üzerine 1971'de dernekten kovulduğunu belirtti.

'Gülen, ilk Kestanepazarı'ndan kovuldu'

İzmir'deki Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği yöneticileri, İzmir'e 1966'da vaiz olarak atanmasının ardından derneklerinde de görev alan Gülen'in, görüşleri çerçevesinde bir oluşuma yönelmesi üzerine 1971'de dernekten kovulduğunu belirtti.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 12:10
830 Okunma
'Gülen, ilk Kestanepazarı'ndan kovuldu'

 Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Hasan Dayhan, yaptığı açıklamada, "İzmir'de öğrencilere iyi bir din eğitimi, insan ve vatan sevgisi, ahlak ve güzel davranış kazandırma" hedefiyle 1945 yılında kurulan derneklerinin, hayırseverlerinin desteği ile Diyanet İşlerine bağlı faaliyetlerini sürdürdüğünü ve güzel nesiller yetiştirmeyi amaç edindiğini bildirdi.

FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in, 1966'da geldiği İzmir'de, Diyanete bağlı olarak Kestanepazarı Camisi'nde vaizlik görevini yapmaya başladığını, kalacak yeri olmadığından barınması ve din eğitimi alan öğrencilere yardım etmesi için de derneklerinde görev üstlendiğini belirten Dayhan, ilk dönem gayet sakin görünen Gülen'in zaman içinde alışılmışın dışındaki davranışlar sergilemeye başladığını belirtti.

Ağlaması ve kendisini acındırmasıyla çevresine insanları toplayan Gülen'in, öğrencilere Kur'an ile sünneti anlatmaktan ziyade düşüncelerini aşıladığının ve görüşleriyle de çevresinde bir cemaat oluşturmaya başladığının dönemin dernek yönetimince fark edildiğini aktaran Dayhan, dernek yönetiminin "sergilenen bu değişik haller" üzerine durumu Diyanet İşleri Başkanlığına aktardığını, Gülen'in 1971 yılında dernekten kovulduğunu, öğrencilerden ve camiden uzaklaştırdığını kaydetti.

Gülen'in Kestanepazarı ve Fidan Eğitim Kurumları Derneklerinin kuruluşunda ya da yönetiminde bugüne kadar hiçbir zaman yeri olmadığının, hatta 45 yıl önce kovulduğunun altını çizen Dayhan, Kestanepazarı yöneticilerinin yılların çabasıyla sağladığı güvenden yararlanmak için derneğin ismini kullandıklarını savunarak şöyle konuştu:

"Biz Kestane Pazarı'nda Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı, Kestane Pazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği ve Fidan Eğitim Kurumları Derneği adı altında, Kur'an kursumuz Diyanetin, yurdumuz da Milli Eğitimin denetiminde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hatay'daki arsamıza yeni bir bina yaptırdık. Bazı iş adamları, bizim adımıza giderek binanın fotoğraflarını gösteren kişilerin bağış topladıklarını söyleyince konuyu araştırdık. Biz dernek olarak 1 liraya makbuz kesiyoruz. Gülenciler, bünyemizdeki derneğin adına yakın Fidan Eğitim Gönüllüleri Derneğini kurmuşlar. Bu adla para topladıklarını tespit edip hemen şikayetçi olduk."

"Evini barkını soracağına iki rekat namaz kıl, daha iyi"

Gülen'in Kestanepazarı'nda bir barakada kaldığını, caminin restorasyonu sırasında buranın da söküldüğünü dile getiren Dayhan, Gülen'in çevresindekilerin burayı yaptırmak için defalarca yanlarına geldiğini, kendisine "odayı oraya tekrar yapalım, senin adını dünyaya yayalım" dediklerini fakat buna şiddetle karşı çıktığını anlatarak, "Tepkimize rağmen orayı yapmak için 2 defa uğraştılar. Pazar günü geldiler çaktılar, pazartesi günü valilik kararıyla söktürdük. İnanın oraya üniversiteli kızlar geliyorlar, taşları öpüp ellerini sürüyorlar. Bundan evvelki valimize söyledim. 'Hasan Bey Kabe mi burası?' diye şaşkınlığını iletti. Evini barkını soracağına iki rekat namaz kıl daha iyi. Kafaları nasıl uyuşturulmuşsa anlamış değilim." görüşünü aktardı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 12:11
Anahtar Kelimeler:
KestanepazarıHasan DayhanİzmirFETÖFetullah Gülen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ