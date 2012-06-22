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Gül vurdu, Şota kurtardı

Kayserispor tesislerinde formayı sırtına geçiren Cumhurbaşkanı Gül, teknik direktör Şota'nın koruduğu kaleye şut attı.

Gül vurdu, Şota kurtardı

Kayserispor tesislerinde formayı sırtına geçiren Cumhurbaşkanı Gül, teknik direktör Şota'nın koruduğu kaleye şut attı.

22 Haziran 2012 Cuma 08:36
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Gül vurdu, Şota kurtardı

KAYSERİ

Eşi Hayrunnisa Gül ile Erkilet Camiikebir Mahallesi'ndeki Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hastane girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Gül çifti, hediyeler verdikleri çocuklarla sohbet ederek doktorlardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Melikşah Üniversitesi tarafından yılın annesi seçilen Emel Tarman'a plaket verilmesinin ardından Gül çifti de hayırsever Emel-Mehmet Tarman çiftine hastaneyi yaptırmalarından dolayı plaket verdi.
Gül, daha sonra Karpuzatan Hobi Bahçeleri'nde sebze yetiştiren vatandaşları ziyaret etti. Bazı bahçelere konuk olarak vatandaşlarla sohbet eden Gül, kendi topladığı çileklerden tattı.

38 numaralı formayı giydi
Gül, daha sonra Kayserispor tesislerini ziyaret etti. Tesisler hakkında bilgi verilen Gül'e, sırtında ''Abdullah Gül'' yazan 38 numaralı Kayserispor forması hediye edildi. ''İki takıma yetecek kadar formam var'' diyen Gül, formayı giydikten sonra Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze'nin geçtiği kaleye penaltı vuruşları yaptı.
Kayserispor ile ilgili hem altyapı hem de tesisler anlamında duyduklarından mutlu olduğunu ve yerinde görmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu tesisler birkaç ay sonra bittiğinde herhalde Türkiye'nin en iyi tesisleri olacak. İşin iyi bir yanı da şu; 'bütün büyük kulüpler mali sıkıntı içindeyken siz nasıl yapıyorsunuz' dedim. 'Borcumuz yok, ihtiyacımız da yok. Bu tesislerin malzemelerinin parasını hep ödedik' dedi Başkan. Buna da çok sevindim. Hesaplarını, kitaplarını iyi biliyorlar'' diye konuştu.  

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 00:37
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı GülKayserisporŞota
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