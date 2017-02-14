Sevgililer Günü'nde Ankara'da tanışan görme engelli Nuri (40) ve Özlem (34) Öztürk çifti, gönül gözüyle başlayan sevdalarını her 14 Şubat'ta tanışma yıl dönümü olarak kutluyor.

Eşiyle Ankara'da engelli memur alımı sınavlarına girdiği sırada tanıştığını anlatan Nuri Öztürk, bunun 14 Şubat'a denk gelmesinin evliliğe giden yolda önemli bir işaret olduğunu düşündüğünü söyledi.

Eğrisiyle doğrusuyla evlilik olayını konuştuklarını ve daha sonra gönül gözüyle başlayan sevginin evlilikle taçlandırılmasına 2009 yılında karar verdiklerini anlatan Nuri Öztürk, şunları söyledi:

"Düşünüp birlikte karar vererek mutlu yuvamızı kurduk. Göz görmese de gönül sevdalanıyor. Her engelli gibi bizde zorluklar çektik, halen de çekiyoruz ama sevginin önünde hiçbir zorluk duramıyor. Biz birbirimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Sevgimizden, sadakatimizden ödün vermedik. Eşler olarak birbirimize anlayış gösterdik. Birlikteliğimizin diğer birlikteliklerden daha ehemmiyetli olduğunu fark ettik."

Eşini ve ailesini gönül gözüyle sevdiğini belirten Öztürk, her yıl 14 Şubat'ta tanıştıkları anı hatırlayarak duygulandığını söyledi.

"En güzel sevgililer günü hediyem çocuğum"

Özlem Öztürk de sevginin dünyanın temeli olduğunu ifade etti.

Engelli kişilerin destek aldığında evlenip yuva kurabileceğini aktaran Öztürk, "Annem bize çok destek oldu. O olmasaydı belki bugün bu kadar öz güvenim olmazdı. Engelliler de tüm zorluklara rağmen sevmekten korkmasınlar, sevsinler. Bence en güzel sevgi evlada verilir, onun için en güzel sevgililer günü hediyem çocuğumdur." sözlerine yer verdi.

Zeynep Öztürk de anne ve babasını çok sevdiğini belirtti.