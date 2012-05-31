''Görülmeyen Gazete'' destek bekliyor

İSTANBUL - Türkiye'nin görme engelliler için hazırlanan ilk ve tek gazetesi olan aylık ''

Görülmeyen Gazete

'' kamu kurumları ve özel sektörden sponsorluk ve reklam desteği bekliyor.



7 kişilik bir ekiple çıkarılan ''Görülmeyen Gazete'' bu yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ''Yerel Gazetecilik Ödülleri'' kapsamında ''Jüri Özel Ödülü''ne layık görüldü.

Gazetenin sahibi Saime Oğuzhan, Görülmeyen Gazete'nin doğuş hikayesini AA muhabirine anlattı. Oğuzhan, yıllar önce Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaretinde Türkiye'de görme engelliler için basılı bir materyalin bulunmadığı öğrendiğinde, gazeteyi çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

Görülmeyen Gazete'nin yayın hayatına 2007 yılında, Braille alfabesini bilen iki görme engelli çalışanın gayretleriyle başladığını belirten Oğuzhan, gazeteyi çıkardıktan sonra ciddi bir talep oluştuğunu, ülkenin dört bir yanından görme engellinin telefonlarını kilitlendiğini kaydetti.

Oğuzhan, Braille alfabesi ile basılan gazetenin maliyetinin çok yüksek olduğunu, bir gazetenin maliyetinin 30-40 lira arasında değiştiğini vurgulayarak, ''Reklam almak istediğimizde ilk etapta görme engellilerin okuduğu bir gazete varmış diye şaşırıyorlar ve tebrik ediyorlar. Ancak reklam konusunda aynı duyarlılık yok. Henüz reklam veren olmadı. Sponsor ve reklam arıyoruz'' şeklinde konuştu.