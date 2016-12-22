Gazetenin imtiyaz sahibi

Saime Oğuzhan

'ın, yıllar önce Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaretinde, Türkiye'de görme engelliler için basılı bir gazetenin bulunmadığı öğrenmesiyle

görme engelliler

için yeni bir dönem başladı.

"Görülmeyen Gazete", Oğuzhan ve iki görme engelliyle 2007'de Braille alfabesiyle yayın hayatına başladı.

Kısa sürede büyük ilgi gören, 2012'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ''Yerel Gazetecilik Ödülleri'' kapsamında ödül de kazanan gazete, tüm zorluklara rağmen hiçbir engele takılmadan ayakta kalmayı başardı.

Ünü Türkiye sınırlarını bile aşan gazete, şimdilerde maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yayın hayatına başladıkları günden beri ciddi talep gördüklerini dile getiren Oğuzhan, "Şu anda 170 abonemiz var. Ancak bunun çok üzerinde talep var. Pahalı olmasından dolayı abonelik ücreti de biraz fazla. Onları kırmamak için elimizden geleni yapıyoruz ancak gücümüz yetmiyor." dedi.

"Kapanma riskiyle yayına devam ediyoruz"

Bastıkları bir gazetenin maliyetinin 35 lirayı bulduğuna dikkati çeken Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi parayla olan işler. Çok güzel bir iş olduğunu söylüyorlar ancak reklam vermiyorlar. Sadece bazı belediyeler sponsor olmuştu. Neredeyse hiç gelirimiz yok. Kapanma riskimiz var. Kapanmamak için mücadele ediyoruz ancak bunu başarabilmek için ekonomimizi düzeltmemiz gerekiyor."

AA