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Görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar

Bayburt'ta lise öğrencileri, görme engellilerin namaz kılmalarını kolaylaştırmak amacıyla kıble yönünü bularak kişiyi sesli komut sistemiyle yönlendiren cihaz tasarladı.

Görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar

Bayburt'ta lise öğrencileri, görme engellilerin namaz kılmalarını kolaylaştırmak amacıyla kıble yönünü bularak kişiyi sesli komut sistemiyle yönlendiren cihaz tasarladı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 16:45
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Görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar

Bayburt Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri Kerim Köse ile Buğra Yazıcıoğlu, 4006 TÜBİTAK Yıl Sonu Bilim Fuarı kapsamında "Namaz Özümsün Gören Gözümsün" adlı proje hazırladı. Öğrenciler, proje çerçevesinde görme engellilerin nerede olursa olsun kendi başlarına kıble yönünü bulmasını sağlayan cihaz tasarladı.

Öğrencilerden Kerim Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engellilerin başkalarının yardımı olmadan da bazı işleri yapabilmeleri fikrinden hareketle proje hazırladıklarını söyledi.

Bu amaçla küçük bir cihaz geliştirdiklerini anlatan Köse, cihaz sayesinde görme engelli bireylerin tüm illerde kıble yönünü hiç kimsenin yardımı olmadan bulabildiğini dile getirdi.

Köse, cihaz üzerinde, görme engellilerin kullanımı için kabartmalar yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Cihazı açtığımızda önce plaka koduna göre bulunduğumuz ili seçiyoruz. Sonra diğer bir tuşa basarak cihazın bize verdiği sesli komutla sağa ya da sola doğru dönüyoruz. Cihaz bizim hareketlerimizle bu şekilde kıble yönünü tespit ediyor. Bu şekildeki komutlarla kıbleyi bulunca yine sesli olarak 'Kıbledesiniz' uyarısı veriyor." 

AA

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