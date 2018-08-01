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Görme engelli kızı sayesinde katarakt ameliyatı oldu

Nijer'de gönüllü Türk doktorlarının ücretsiz göz muayenesine görme engelli çocuğunu getiren Hatice Şefahatü, gözlerinde katarakt olduğunun fark edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Görme engelli kızı sayesinde katarakt ameliyatı oldu

Nijer'de gönüllü Türk doktorlarının ücretsiz göz muayenesine görme engelli çocuğunu getiren Hatice Şefahatü, gözlerinde katarakt olduğunun fark edilmesi üzerine ameliyata alındı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:27
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Görme engelli kızı sayesinde katarakt ameliyatı oldu

Nijer'de gönüllü Türk doktorlarının ücretsiz göz muayenesine görme engelli çocuğunu getiren Hatice Şefahatü, gözlerinde katarakt olduğunun fark edilmesi üzerine ameliyata alındı. Nijer'de başlattığı ücretsiz göz muayenesine görme engelli çocuğunu ameliyat için getiren Hatice Şefahatü, gözlerinde katarakt olduğunun fark edilmesinin ardından yapılan ameliyatla görme yetisine kavuştu.

Doğuştan katarakt olduğu için gözleri görmeyen 25 yaşındaki Şefahatü, geçirdiği başarılı ameliyattan bir gün sonra ilk defa çocuğunu, eşini ve dünyayı görebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Türk doktorların kurduğu Gönüllüler Derneği ile Nijer'e giden doktorlar, Afrika Körlükle Mücadele Projesi (AFAP) kapsamında İslam Kalkınma Bankasının (İKB) desteklediği "Bir Milyon Katarakt Ameliyatı" projesiyle, görmeyen gözlere umut ışığı oluyor.

Dernekle Nijer'e giden İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli göz doktoru Mihriban Alizade, Şefahatü'nün Türk doktorlarıyla tanışma ve göz ameliyatı olma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Şefahatü'nün gözleri görmeyen çocuğunu muayene için getirdiği sırada kendisiyle tanıştıklarını belirten Alizade, "Hatice hanım görmeyen çocuğunu ameliyat için getirdiğinde tuhaf baktığını gördüm. Dikkat ettiğimde gözünde beyaz katarakt olduğunu anladım. Hastayı hemen ameliyata alarak gözlerine lens koyduk." diye konuştu.

Bir gün sonra gözleri açılıp görmeye başladığında Şefahatü'nün etrafına şaşkın şaşkın baktığını ve ağlamaya başladığını dile getiren Alizade, "Gözleri açılan Hatice hanım nasıl gülüneceğini bilmiyordu. Bu bizi çok duygulandırdı. Daha sonra kendisiyle fotoğraf çektirerek gülmesini sağladık. Bir insan için bundan güzel mutluluk yok." ifadelerini kullandı.

Alizade, ameliyattan sonra çocuğunun gözlerinin gördüğüne şahit olan, kendisi de başarılı bir operasyon geçiren Şefahatü'nün, zılgıt çekerek kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nijerücretsiz Göz MuayenesiKataraktKatarakt Ameliyatı
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