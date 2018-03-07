Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116842
ALTIN
161.564
DOLAR
3.8000
STERLİN
5.2751
EURO
4.7105
İçimizden Biri : İclal Akça 
İçimizden Biri : İclal Akça 
"Kasap kız"
"Kasap kız"
Rıza Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor
Rıza Çalımbay ile iki farklı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
Alevlere meydan okuyor
Alevlere meydan okuyor

Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

07 Mart 2018 Çarşamba 13:17
34 Okunma
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Görme engelli eşi ve zihinsel engelli oğlunun bakımını 5 yıldır tek başına yapan 69 yaşındaki İbrahim Bozkurt1,5 yaşında havale geçirince zihinsel engelli kalan oğlunun yanı sıra 5 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmemeye başlayan eşinin de bakımını üstlendi.

 

Kışla Mahallesi'ndeki kendisine ait evde eşi ve çocuğunun her türlü ihtiyacının tek başına üstesinden gelmeye çalışan Bozkurt, durumlarını öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün evde bakım ücreti bağlamasıyla daha rahat nefes alabildiklerini söyledi.

Şu anda 39 yaşında olan oğlu Sait Bozkurt'un yüzde 85 zihinsel engelli olduğunu, şeker hastası karısı 61 yaşındaki Aynur Bozkurt'un ise yüzde 95 görmediğini anlatan İbrahim Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hastalık benim başıma gelmiş olsaydı, ben eşime nasıl bakıyorsam o da aynı şekilde bana bakardı. Bu olaylar başımıza geldikten sonra birbirimizin kıymetini daha iyi anladık, birbirimize daha sıkı sarıldık, birbirimize daha çok bağlandık. Komşularımız da bu birlikteliğimizi, birbirimize kenetlenmemizi görünce bizi takdir etmeye başladı. Bazen hava iyi oldu mubirlikte gezmeye çıkıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Ne yapalım Allah'ın verdiği, takdir ettiği bu, bundan sonra bu şekilde yaşayacağız."

"Bir yere giderken bizi de yanında götürüyor"

Şeker hastalığına 30 yaşında yakalandığını, görme yetisini ise zaman içinde yitirdiğini, 5 yıldır neredeyse hiç görmediğini aktaran Aynur Bozkurt da şunları söyledi:

"Bize, 5 yıldır tek başına bakıyor. Bir yere giderken bizi de yanında götürüyor. Benim gecem gündüzüm bir. Eşim benim gözlerim oldu, her şeyi onun sayesinde yaşıyorum. Bize çok iyi bakıyor, Allah eşimi başımızdan eksik etmesin. Ev işlerini yapıyor, çamaşırımızı yıkıyor, banyomuzu yaptırıyor, her şeyimizle ilgileniyor. Allah kimseye hastalık vermesin ama olduktan sonra da birbirimize bakmak zorundayız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Desteğiİbrahim BozkurtZihinsel Engelli OğluGörme Engelli Eşi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
"Kasap kız"
"Kasap kız"
Alevlere meydan okuyor
Alevlere meydan okuyor
"Baba mezarı"nda ekmek kavgası
"Baba mezarı"nda ekmek kavgası
Özel kostümler giyip market arabalarıyla yarıştılar
Özel kostümler giyip market arabalarıyla yarıştılar
'Zeytin Dalı Harekatı bölgesel rahatlamayı sağlayacak'
'Zeytin Dalı Harekatı bölgesel rahatlamayı sağlayacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ