Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Görme engelli eşi ve zihinsel engelli oğlunun bakımını 5 yıldır tek başına yapan 69 yaşındaki İbrahim Bozkurt, 1,5 yaşında havale geçirince zihinsel engelli kalan oğlunun yanı sıra 5 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmemeye başlayan eşinin de bakımını üstlendi.

Kışla Mahallesi'ndeki kendisine ait evde eşi ve çocuğunun her türlü ihtiyacının tek başına üstesinden gelmeye çalışan Bozkurt, durumlarını öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün evde bakım ücreti bağlamasıyla daha rahat nefes alabildiklerini söyledi.

Şu anda 39 yaşında olan oğlu Sait Bozkurt'un yüzde 85 zihinsel engelli olduğunu, şeker hastası karısı 61 yaşındaki Aynur Bozkurt'un ise yüzde 95 görmediğini anlatan İbrahim Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hastalık benim başıma gelmiş olsaydı, ben eşime nasıl bakıyorsam o da aynı şekilde bana bakardı. Bu olaylar başımıza geldikten sonra birbirimizin kıymetini daha iyi anladık, birbirimize daha sıkı sarıldık, birbirimize daha çok bağlandık. Komşularımız da bu birlikteliğimizi, birbirimize kenetlenmemizi görünce bizi takdir etmeye başladı. Bazen hava iyi oldu mubirlikte gezmeye çıkıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Ne yapalım Allah'ın verdiği, takdir ettiği bu, bundan sonra bu şekilde yaşayacağız."

"Bir yere giderken bizi de yanında götürüyor"

Şeker hastalığına 30 yaşında yakalandığını, görme yetisini ise zaman içinde yitirdiğini, 5 yıldır neredeyse hiç görmediğini aktaran Aynur Bozkurt da şunları söyledi:

"Bize, 5 yıldır tek başına bakıyor. Bir yere giderken bizi de yanında götürüyor. Benim gecem gündüzüm bir. Eşim benim gözlerim oldu, her şeyi onun sayesinde yaşıyorum. Bize çok iyi bakıyor, Allah eşimi başımızdan eksik etmesin. Ev işlerini yapıyor, çamaşırımızı yıkıyor, banyomuzu yaptırıyor, her şeyimizle ilgileniyor. Allah kimseye hastalık vermesin ama olduktan sonra da birbirimize bakmak zorundayız."