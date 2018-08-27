Görevlendirme yapılan belediyeden çocuklara tatil imkanı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, özellikle tatil yapamayan dar gelirli ailelerin çocuklarına Hazar Gölü'ndeki kampta 6 günlük tatil yapma imkanı sunuluyor.

Elazığ'da bulunan, belediyeye ait Hazar Gölü Sosyal Tesisleri'ndeki kampa, ailelerinin başvurusu ile götürülen çocuklar, burada ilk defa tatil yapma imkanına kavuşuyor.

Bütün ihtiyaçları belediyece karşılanan çocuklar, 6 günlük tatilde değerler eğitiminin yanı sıra çeşitli oyun, etkinlik ve kurslarla gönüllerince eğleniyor.

Sezon boyunca yaklaşık bin çocuğun projeden yararlanması hedefleniyor.

"Çocuklarımızı polise taş atan değil kupalar kazanan bireyler haline getirdik"

Diyarbakır Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana kent için birçok çalışma yürüttüklerini, bunlardan birinin de göldeki kamp olduğunu söyledi.

Sezon boyunca bine yakın çocuğa kamp imkanı sunacaklarını belirten Bircan, "Amaçlarımızdan biri hayatı boyunca hiçbir şekilde tatil yapmamış, bu tür bir etkinliğe katılmamış çocuklarımıza bu imkanı sunmaktı. Haftada yaklaşık 100 çocuğumuz buradan yararlanıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Cumali Atilla ve belediye olarak çocukları, vatana ve millete faydalı birer vatandaş haline getirebilme noktası üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Bircan, şöyle konuştu:

"Daha önceki yıllarda burada çocuklarımızın nasıl eğitildiğini, kimlere kulluk yapmaları gerektiğini, hangi çevrelere hangi terör örgütlerine yakın olmaları gerektiğinin öğretildiğini hepimiz bilmekteyiz. Daha önce burada polisimize, askerimize taşların, molotofların nasıl atılacağı eğitimi verilirken Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile bu çocuklarımızı, her şeyden önce vatanını, milletini, Allah'ını seven birer birey haline getirmeye çalıştık. Bu çocuklarımızı, dağa giden, polise taş ve molotof atan değil de şampiyonalarda başarı elde eden, kupalar kazanan bireyler haline getirdik."

Ailelerin isteği doğrultusunda maddi durumu müsait olmayan, hayatı boyunca tatil yapmayan çocuklar arasından seçim yaptıklarını aktaran Bircan, kampa gelen çocukların evlerinden hiçbir şey getirmediklerini bildirdi.

Bircan, "Biz onlara kullanabilecekleri diş macunu, çarşaf, nevresim takımı, havlu, terlik, şampuan, havuz gözlüğü, çanta, eşofman takımı, spor ayakkabısı veriyoruz. Kampta bir çocuğun kullanması gereken ne varsa hepsini belediye olarak karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Çocukların değerler eğitimi aldığını, Allah, vatan, peygamber sevgisi, aile yapısı gibi eğitimler ile voleybol, basketbol, hentbol ve yüzme dersleri verdiklerini aktaran Bircan, hiç yüzme bilmeyen sudan dahi korkan çocuğun, kamptan ayrıldığı zaman evine iyi bir yüzücü olarak döndüğünü dile getirdi.

Bircan, şöyle devam etti:

"Üç ana öğün ve iki ara öğün yemek veriyoruz. Sinema etkinliğimiz var. Körebe, saklambaç gibi eski oyunlar oynuyorlar. Her hafta gelen gruplara itfaiye eğitimi veriyoruz. Yangın sündürme, hayat kurtarma eğitimlerini itfaiye daire başkanımız çocuklara vermektedir. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem sayıyı artıracağız hem de buranın fiziki yapısını daha da güzel hale getireceğiz çünkü her şey Diyarbakır ve çocuklarımız için."

"Burada çok mutluyum"

7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Zübeyid Özdemir de babasının belediyeye başvurusu üzerine kampa geldiğini ifade etti.

Kampta sabah gönüllü olarak namaz kıldıklarını, çevrelerini temizlediklerini, ahlak ve erdemlik üzerine güzel şeylerin kendilerine anlatıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Hayatımda ilk defa tatile geldim, burada çok mutluyum. Buraya gelmeden çok güzel şeyler hayal ediyordum ve hepsi gerçekleşiyor. Harika bir yer, bu imkanı verdiği için belediyeye teşekkür ediyorum. Yataklarımız rahat, güzel uyuyoruz. Tatil yapma hayalim vardı, o da gerçekleşti. Belediye Başkanımız Cumali Atilla'ya çok teşekkür ederim."

"Yine gelmek isterim"

11 yaşındaki Numan Davran ise ilk defa tatil yapma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Davran, "Burası düşündüğümden daha güzel çıktı. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Seneye yine gelmek isterim, sesimi duyun Cumali başkanım." şeklinde konuştu.

Muhammed Ekinci, daha önce başka yerde de tatil yapma imkanı bulduğunu fakat kampın daha güzel bir yer olduğunu dile getirdi.

Yüzmeyi kampta öğrendiğini belirten Ekinci, "Burada arkadaşlarla toplu halde oyun oynuyoruz, daha iyi vakit geçiriyoruz." dedi.

14 yaşındaki Mervan Azizoğlu da kendisiyle yaşıt, büyük ve küçüklerle aynı ortamı paylaştığını ve kardeşçe geçindiklerini anlattı.

Azizoğlu, "Burada beni mutlu eden şeyler, birlik ve beraberlik içinde yüzmek, oynamak, devamlı sohbet edebilmek. Çevredeki çöpleri toplamayı, yardımsever olmayı, sorumluluk almayı öğreniyoruz. Burada küçük kardeşlerimiz de var, bir zarar görmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.