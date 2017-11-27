Google 130 bin öğrenciye burs verecek

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden biri olan Google, geleceğin teknoloji olarak görülen sanal gerçeklik, yapay zeka ve bulut teknolojileri için öğrencilere yatırım yapma kararı aldı. Sektördeki açığı kapatmak için öğrencilere burs verme kararı alan Google, 130.000 kişiyi bu alanda yetiştirmeyi hedefliyor.

Günümüzde bildiğiniz gibi Hindistan yazılım alanında ciddi başarılara imza atmış bulunuyor. bunu geçte olsa fark eden teknoloji devi yetiştirme programını buradan başlatmayı planlıyor. Lakin verilecek burs sadece öğrencileri kapsamıyor. Söz konusu rakam geliştiricileri de kapsıyor. Bursun verilecek kişiler hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat 100.000 kişinin Pluralsight, 30.000 kişinin ise Udemy üzerinden eğitim göreceği belirtiliyor. Ayrıca seçilecek 1000 kişinin de okul masraflarının karşılanacağı ifade ediliyor. Söz konusu program kapsamında bu kişilere ne kadar ücret ödeneceği ne yazık ki şimdilik belirtilmiyor.