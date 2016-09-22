Gönüllü doktorlar şifa dağıtıyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen ilk şehir Cerablus'ta gönüllü 10 doktor bir araya gelerek, sağlık ocağını hastaneye dönüştürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı düzenlenen harekat sayesinde hayatın normale dönmeye başladığı Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde, halk kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyor.

Özgür Suriye Ordusunun kontrolüne geçen kentte vatandaşlar, gün geçtikçe hayatın olanaklarından daha fazla faydalanıyor.

Kent merkezinde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurulan acil sağlık çadırının yanı sıra Cerabluslu 10 doktor bir araya gelerek, eski bir sağlık ocağını hastaneye dönüştürdü.

İlk olarak binayı vatandaşların yardımıyla kullanılabilir hale getiren doktorlar, daha sonra terör örgütü DAEŞ mensuplarının kentten kaçarken götürdükleri tıbbi malzemeyi temin ederek hasta kabulüne başladı.

Özellikle kadın hastalıkları ve çocuk polikliniklerinde yoğunluğun yaşandığı hastaneye başvuranların kaydı da tutuluyor.

Doktorlar gönüllü çalışıyor

Hastanenin Başhekimi Dr. Marzuk Taha Ebu Yazen, yaptığı açıklamada, hastanede gönüllü çalıştıklarını ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'den, hastanenin kuruluş aşamasında ciddi yardımlar aldıklarını anlatan Ebu Yazen, "Bir haftaya kadar dahiliye poliklinikleri çalışacak. Çocuk polikliniği yaptık. Burada günlük 25 hastamız var. Kadın hastalıkları polikliniğine 70 hastamız geliyor. Sezaryen hariç normal doğumları burada yapıyoruz. Elektrik işini jeneratörle hallediyorduk. Bazen mazot bitiyordu çok sıkıntı çekiyorduk. Şükürler olsun, Türkiye'den elektrik geldi onu da hallettik." dedi.

Ebu Yazen, Azez bölgesinden getirdikleri 2 ambulansı bakımını yaptıktan sonra hizmete aldıklarını belirtti.

"Türk doktorlarla uyum içindeyiz"

Cerablus'ta hizmet eden Türk doktorlarla uyum içinde olduklarını bildiren Ebu Yazen, şöyle konuştu:

"Türk hastanesiyle aramızdaki ilişki gerçekten çok iyi. Türk hastanesine gittim, onlarla konuştum, gerçekten bize çok yardımcı oluyorlar. Bizim yapamadığımız işleri Türk hastanesine yönlendiriyoruz. Onlar da Allah razı olsun ne gerekiyorsa yapıyorlar. Her hastamızı kabul ediyorlar. Bundan önce 6 yaralımız vardı. 6 ambulans getirdiler, bizim yaralılarla ilgilendi. Allah razı olsun."

"Temennimiz yardım eli uzatılması"

Ebu Yazen, ameliyat için tek odaları bulunduğunu, onun da henüz eksikleri olduğunu dile getirdi.

Ortopedi polikliniğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ebu Yazen, şunları kaydetti:

"Özellikle kadın hastalıkları olayında oldukça zayıfız. Sezaryen için hocamız var ama ameliyat odamız ve gerekli malzememiz yok. Hastanenin olmazsa olmazı, işimizi kolaylaştıran tahlil laboratuvarımız, film çekmek için cihazımız yok. Temenni ederiz ki başta Türkiye'deki hayırseverler olmak üzere bize sahip çıkan ülkeler, yardım eli uzatırlar. Cerabluslular gerçekten çok fakir bir millet."