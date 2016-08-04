Gönül gözüyle tuttuğu nöbeti hiç terk etmedi

Kırklareli'nde yaşayan görme engelli 26 yaşındaki Berkay Gürpınar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından bu yana meydanlarda demokrasi nöbetine devam ediyor.

Gürpınar, Vilayet Meydanı'nda tutulan demokrasi nöbetine darbe girişiminin ilk gecesinden beri katılıyor. Babası Şener Gürpınar'ın yardımı ile meydana gelen genç, elinde Türk bayrağıyla sloganlara eşlik ediyor.

Diğer vatandaşların da takdirini toplayan Gürpınar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için meydanlarda olduğunu söyledi.

Gürpınar, darbe girişimi gecesi ailesiyle meydanlara çıktıklarını anlatarak, "Bu olay gerçekten çok acı verici. Böyle bir şeyi aklımdan hiç geçirmedim. Televizyondan yorumları dinlerken, aklımdan 'bomba' ihbarı yapıldığı geçti. O günü aklıma hiç getirmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

"Bu ülke için ben de hiç düşünmeden tankın önüne atlarım"

Darbe gecesi genci, yaşlısı, engellisi tüm vatandaşların tankların önünde durması ile darbecilerin girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını anımsatan Gürpınar, "Bu ülke için ben de hiç düşünmeden tankın önüne atlarım." dedi.

Görmeyen gözlerine rağmen gönül gözüyle darbecilerin karşısında durmaya hazır olduğunu aktaran Gürpınar, şöyle devam etti:

"İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Bu ülke için ben ve tüm engelli bireyler canlarını vermeye hazır. Gözümüz görmeyebilir ama gönül gözümüz her şeyi çok iyi görüyor ve hissediyor. Meydanlarda kalabalık sesleri duyduğumda gerçekten çok heyecanlanıyorum. Halkımızla beraber biz engellilerde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkmak için meydanlardayız."