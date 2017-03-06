'Golden çetesi' İstanbul'a gönderildi

Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpek, bir süredir kaldıkları Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağından alınarak İstanbul'daki gönüllü bir hayvansevere gönderildi.

Özbakan'ın ölümü üzerine köpekler, Güvercinlik Mahallesi'nde yaşamını sürdüren emekli anestezi uzmanı hayvansever Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın evine getirilmişti. Burada yaşanan birtakım sıkıntılar üzerine köpekler Bodrum Hayvan Barınağına konulmuştu. Bodrum Hayvan Barınağına dün gelen nakil aracına alınan köpekler, karayoluyla İstanbul'a götürüldü.

Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şenol Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan'ın da onayıyla köpeklerin İstanbullu hayvansever Işkın Moğol Alçı'nın himayesine verildiği söyledi.

Köpeklerin daha iyi ortamda yaşamlarını sürdüreceğini ifade eden Çevik, "Hem mekan olarak hem de maddi güç olarak köpeklere bakabilecek durumda. Kimseden herhangi bir yardım talep etmeden onun tarafından bakılacaklar. Ev ortamında sevgi ortamında bizim de takibimizde, kontrolümüzde onun tarafından bakılacaklar." dedi.

Çevik, sosyal medyada köpeklerin yurt dışına satılacağı yönünde bazı iddialar olduğunu, böyle bir şeyin gerçeği yansıtmadığını ve bu iftiralarla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını aktardı.

Şenol Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan'ın köpeklerin dağılmasını hiç istemediğine işaret eden Çevik, şunları söyledi:

"Bu kişiyi biz araştırdık ve tavsiye ettik. Kızı da bu tavsiyemize uydu. Yapılan araştırmalar sonucunda Işkın Hanım'ın bu işi gayet iyi yaptığını gördük. Dolayısıyla Işkın Hanım'ın himayesine verildi. Dün de iki tane pet nakil aracı ile İstanbul'a götürüldü."